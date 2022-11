K obnove škôlky pomohli nórske granty,deti sa do nej vrátia v decembri

Brezno 14. novembra (TASR) – Breznianska samospráva finišuje s poslednými úpravami na obnove materskej školy (MŠ) na Ulici Boženy Němcovej. Na renováciu, zameranú najmä na zvýšenie energetickej účinnosti budovy, získala finančné zdroje z nórskych grantov. Deti sa do vynovenej škôlky vrátia v decembri. Mesto Brezno o tom informovalo v pondelok na svojej webstránke.



Hoci mesto MŠ čiastočne obnovilo už pred štyrmi rokmi, tentokrát stavebné práce pozostávali hlavne z výmeny okien a dverí, radiátorov, zateplenia stien a kompletnou rekonštrukciou prešla tiež plynová kotolňa.



Ako uviedol brezniansky primátor Tomáš Abel, energetická úspora objektov mesta je obzvlášť aktuálna v tomto období. "Aj tu ušetríme polovicu nákladov na vykurovanie. Teší ma, že na obnovu MŠ sme získali finančné zdroje z nórskych grantov, ktoré sme čerpali prvý raz. Stavebné práce na Ulici Boženy Němcovej sme už ukončili. Momentálne prebieha proces kolaudácie, upratovačky a učiteľky upratujú a zariaďujú triedy. V decembri sa detičky budú môcť vrátiť do svojej škôlky," konštatoval Abel.



MŠ patrí pod Základnú školu (ZŠ) Pionierska 2, jej prevádzka je preto dočasne presťahovaná do budovy školy, do pavilónu pre prvý stupeň a školský klub detí. Z finančných prostriedkov ZŠ samospráva kompletne vymaľovala triedy, upravila priestory v suteréne, opravila kanalizáciu v priestore pre upratovačku, záhradný altánok, pribudli tiež nové dvere a zárubne na chodbe.