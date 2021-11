K očkovaniu na Liptove motivujú lístkami na lyžovačku či kúpanie

Liptovský Mikuláš 21. novembra (TASR) – Obyvatelia z okresu Liptovský Mikuláš nad 50 rokov, ktorí sa do konca novembra zaočkujú proti ochoreniu COVID-19, dostanú bezplatný lístok na lyžovačku alebo vstupenku do vodného parku. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, podľa ktorej ide o formu poďakovania. Ako dodala, cieľom je vydať signál, že Liptov urobí všetko pre to, aby zimná sezóna bola čo najlepšia a najbezpečnejšia.



"V cestovnom ruchu a pridružených službách pracuje na Liptove viac ako tisíc rodín. Nechceme, aby sa z nášho krásneho regiónu vytratil život. Chceme ho sem vrátiť a ponúknuť našim návštevníkom plnohodnotné podmienky na šport, relax, dovolenku a našim zamestnancom zachrániť pracovné miesta," vysvetlila Šarafínová. Zdôraznila, že už nemohli čakať a spoliehať sa na druhých. Jediná cesta je podľa nej zachrániť samých seba po zdravotnej aj ekonomickej stránke.



Na Liptove vkladajú do zimnej sezóny veľké očakávania. "Ešte máme priestor zachrániť sa, tak veríme, že verejnosť bude zodpovedná a využije možnosť sa zaočkovať," doplnila manažérka.



OOCR Región Liptov v spolupráci s mestami a obcami, Žilinským samosprávnym krajom a partnermi zrealizuje očkovanie občanov všetkých vekových skupín dvojdávkovou vakcínou od Pfizer/BioNTech a jednodávkovou vakcínou Janssen v mieste bydliska. Tiež v dvoch nákupných centrách v Liptovskom Mikuláši, všetko bez potreby registrácie vopred. Okrem toho bude možné bez registrácie prísť aj na očkovanie dvojdávkovou vakcínou do Liptovskej nemocnice s poliklinikou v mestskej časti Palúdzka v Liptovskom Mikuláši či do ktorejkoľvek ambulancie v regióne, kde sa očkuje. Vstup pre nezaočovaných s cieľom vakcinácie bude do obchodných centier umožnený aj nasledujúci víkend.