K očkovaniu Záhorákov chcú motivovať klienti CSS v Rohove

Rohov 26. novembra (TASR) - K zvýšeniu miery zaočkovanosti proti COVID-19 na Záhorí symbolicky motivujú verejnosť aj klienti Centra sociálnych služieb (CSS) v Rohove. Záujemcov o prvú dávku vakcíny, ktorí sa prídu do Senice nechať zaočkovať, odmenia ručne vyrobenými gombíkmi pre šťastie. Informoval o tom komunikačný odbor Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je zriaďovateľom CSS.



„V okrese Senica evidujeme rýchle tempo šírenia ochorenia COVID-19 a súčasne relatívne nízke percento miery zaočkovanosti. Som vďačný za to, že sa CSS podujalo na výrobu tisícky hlinených gombíkov. Sú určené pre všetkých nových záujemcov o očkovanie, ktorí sa rozhodnú prispieť k zmierneniu tlaku na nemocnice a zdravotnícky personál. Vážim si toto symbolické gesto solidarity a spolupatričnosti,“ uviedol podpredseda TTSK Pavol Kalman.



Hlinené gombíky rozdajú v jednom z obchodných domov počas víkendového očkovania i v senickej poliklinike počas pracovných dní. Príkladom v miere zaočkovanosti je aj samotné CSS. „V našom zariadení hlásime takmer stopercentnú zaočkovanosť medzi klientmi, v najbližšom čase dostanú aj tretiu dávku. Naše gombíky sú poďakovaním všetkým, ktorí veria odborníkom a dajú sa zaočkovať prvou dávkou,“ skonštatovala riaditeľka centra Monika Knezovičová.



TTSK bude v Senici očkovať v sobotu (27.11.) od 9.00 do 16.00 h v obchodnom dome Tesco vakcínou Janssen záujemcov vo veku od 18 rokov vrátane. Očkovanie je v Senici dostupné aj v poliklinike, a to podľa harmonogramu, ktorý poliklinika zverejňuje na svojom webe.