K oslavám Salamandrových dní sa pripája aj Slovenské banské múzeum

Banská Štiavnica 3. septembra (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) sa aj tento rok pripojí k oslavám Salamandrových dní, ktoré sa v Banskej Štiavnici uskutočnia od štvrtka 5. do nedele 8. septembra. Od utorka pripravili múzejníci program pre deti, rodiny aj odbornú verejnosť. Aktivity priblížia banícku históriu a kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice a okolia.



"Salamander, ktorý sa v Banskej Štiavnici každoročne koná už od 18. storočia, je tradičný sprievod, ktorý symbolizuje ťažkú prácu baníkov a ich významný prínos pre región. Táto udalosť spája históriu, kultúru a komunitu, a preto je pre naše múzeum dôležité byť jej súčasťou," uviedla hovorkyňa múzea Martina Kminiaková.



Od utorka do soboty (7. 9.) sa v Kammerhofe koná tradičný bazár (ne)potrebných vecí s názvom Haraburdy, kde si návštevníci môžu vymeniť či zakúpiť rôzne predmety. "Tento bazár prepája tradíciu s modernou recykláciou a udržateľnosťou," podotkla Kminiaková.



Vo štvrtok uvedie múzeum v Kammerhofe svoje najnovšie knižné publikácie. V piatok (6. 9.) od 9.00 do 12.00 h sa môžu deti zapojiť do baníckej štafety a preveriť si svoje vedomosti v baníckom kvíze. Tieto aktivity sú podľa Kminiakovej navrhnuté tak, aby deti nielen zabavili, ale aj vzdelávali v oblasti baníckej histórie a tradícií.



Na prechádzku, počas ktorej záujemcovia spoznajú zaujímavosti a históriu montánneho dedičstva regiónu, pozývajú múzejníci v sobotu o 9.00 h. Ponuku podujatí uzavrie prednáška v Banskom múzeu v prírode v nedeľu o 11.00 h, ktorá priblíži históriu budovania Banského múzea v prírode, prevádzku počas 50 rokov fungovania a tiež plány na jej ďalší rozvoj.