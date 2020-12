K otvoreným lyžiarskym strediskám by mala pribudnúť Tatranská Lomnica

Vysoké Tatry/Jasná 16. decembra (TASR) - K otvoreným lyžiarskym strediskám by mala vo štvrtok (17. 12.) pribudnúť aj Tatranská Lomnica. Ako TASR informoval komunikačný manažér spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda, nové povinnosti, ku ktorým patrí preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, si už vyskúšali prví lyžiari v Jasnej i na Štrbskom Plese.



Ak sa podmienky nezmenia, svoje brány otvorí aj lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica. Podľa slov manažéra strediska Vysoké Tatry Lukáša Brodanského by mala byť k dispozícii na úvod sezóny plynulá línia z Čučoriedok cez zjazdovky Grand Slnečná a Javorová cesta až k údolnej stanici šesťsedačkovej lanovky v Tatranskej Lomnici. „Na otvorených zjazdovkách máme 30 až 60 centimetrov technického snehu. Na príprave ďalších zjazdoviek priebežne naďalej pracujeme tak, ako nám to umožňujú poveternostné podmienky,“ uviedol Brodanský.



Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 je podmienkou pre ubytovanie v hoteloch i prepravu lanovkami na lyžovačke či turistike. „Lyžiari, ktorí zatiaľ prišli, sa správali zodpovedne a test nebol žiadnym problémom. Na druhej strane sa našlo dosť turistov, ktorí sa pri výletoch museli zaobísť bez lanoviek, pretože na testovanie nemysleli. Počas prvých dvoch dní platnosti nových pravidiel to znamenalo výrazne nižšiu návštevnosť turistov v strediskách Starý Smokovec a Tatranská Lomnica,“ dodal riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.



Okrem negatívneho testu sú podľa Galajdu v platnosti aj ďalšie preventívne opatrenia - povinnosť dodržiavať rozstupy, preprava lanovkami len s prekrytím dýchacích ciest, v kabínkovej lanovke môže cestovať len jedna osoba alebo osoby žijúce v jednej domácnosti a opakovaná zvýšená dezinfekcia objektov a zariadení.