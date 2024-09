K pamätnej tabuli na Počúvadlianskom mlyne pribudla drevená lávka

Banská Štiavnica 2. septembra (TASR) - Na Počúvadlianskom mlyne v okrese Banská Štiavnica pribudlo niekoľko noviniek, ktoré návštevníkom priblížia dávnu históriu tohto miesta. K pamätnej tabuli pribudla drevená vyvýšená lávka, ktorá vedie po trase pôvodného vodného náhonu mlyna. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica Aurélia Bachoríková.



Dodala, že mlyn je súčasťou náučného chodníka s názvom Po stopách predkov, ktorý je ľuďom k dispozícii pešo i na bicykli. "Pre návštevníkov bude historickou atrakciou na trase posledná viditeľná ruina zo siedmich mlynov, ktoré tam kedysi boli, a zároveň pietnym miestom hrdinov partizánskej skupiny," objasnila.



Kľúčovým bodom obnovy a novinkou v tomto roku je vyvýšená lávka. Vedie po trase pôvodného vodného náhonu mlyna, sčasti symbolizuje tok vody. Zostupuje od prístrešku až dolu do potoka. Prechádza ponad potok, do ktorého náhon mlyna kedysi ústil. Pridanou stavbou je hygienické zázemie suchej toalety, ktorá je mimo hlavných pohľadov na hranici neďalekého lesa.



Ako ďalej uviedla, v tomto roku je aj archeologický a archívny výskum. Osadia tiež smerové tabule, ktoré budú informovať návštevníkov o existencii tohto miesta zo všetkých dostupných strán. "V ďalšej etape bude konzervácia ruín mlyna, aby sa zabránilo ďalšej degradácii múrov, ktoré ostanú pripomienkou všetkých udalostí, ktoré sa tu odohrali," spomenula.



Obnovu tejto lokality rozdelili do niekoľkých etáp. V roku 2022 odstránili starý schátraný pamätník a osadili novú pamätnú tabuľu. V nasledujúcom roku bola príprava projektovej dokumentácie, zbieranie informácií, statické posúdenie a potrebné povolenia pre rozsiahlejšiu obnovu. Keďže sa nepodarilo dopátrať pôvodnú podobu mlyna, dnes je zachovaný symbolicky ako ruina. V tomto roku vznikol aj prístrešok povyše mlyna s informačnou tabuľou.



Starostka obce Baďan v Banskoštiavnickom okrese Ľubica Kuková vysvetlila, že po príchode nemeckej okupačnej sily na územie bývalého Slovenského štátu a potlačení SNP sa v lokalite Počúvadlianskeho mlyna usídlila časť partizánskej skupiny. "Deväť kameňov v reliéfe potoka symbolizuje partizánov padlých v boji," konštatovala.