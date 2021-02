K pokute hriňovskej mliekarne sa envirorezort vyjadrovať nechce

Hriňová 25. februára (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nepovažuje za vhodné vyjadrovať sa k výsledkom inšpekcie, ktorej výstupom je pokuta 135.000 eur pre hriňovskú mliekareň za mimoriadne zhoršenie vôd na rieke Slatina. „Spoločnosť podala proti rozhodnutiu o uložení pokuty odvolanie, predmetné konanie tak nebolo doposiaľ právoplatne ukončené,“ uviedlo MŽP v stanovisku pre TASR.



„Dôvody, pre ktoré sa inšpektorát životného prostredia rozhodol uložiť pokutu, sú formulované v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia,“ dodáva ministerstvo s tým, že budú predmetom správneho prieskumu vykonávaného nadriadeným správnym orgánom. Tým je podľa MŽP ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).



Hriňovská mliekareň sa voči pokute, ktorú jej SIŽP udelila za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine, odvolala. Listom sa továreň obrátila aj na ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO). „Je pravda, že sme urobili chyby, a stali sa nám nepríjemné havárie. Je však pravdou aj to, že vždy sme konali nad rámec všetkého, čo inšpekcie vyžadovali. Máme čistiareň odpadových vôd a do Slatiny vypúšťa ešte čistejšiu vodu, ako v nej je,“ uvádza vedenie mliekarne v liste s tým, že žiadna z havárií, ktorá sa u nich stala, závažne životné prostredie nepoškodila, či nezanechala trvalé následky. Chyby však továreň pripúšťa.



Mliekareň podľa SIŽP spôsobila v Slatine znečistenie vlani v auguste. Vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd a použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na dočerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina. „Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina,“ pripomína inšpekcia.