K presmerovaniu dopravy na Slaneckej má dôjsť na prelome mája a júna

Košice 5. mája (TASR) – V rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty v Košiciach začali v uplynulých dňoch na úseku medzi Krásnou a obchodnou galériou s kladením cementovo-betónovej dosky, ktorá je podkladom pod asfaltové vrstvy. Úsek vrátane križovatiek má byť vyasfaltovaný do konca mája a následne dôjde k presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy, zvyšné úseky doasfaltujú postupne. Vyplynulo to z kontrolného dňa stavby, o ktorom v piatok informoval magistrát mesta.



Počas mája tiež dokončia kladenie štrbinových žľabov, osadia obrubníky a pokračovať budú v budovaní cestnej svetelnej signalizácie a pätiek verejného osvetlenia. Ukončiť majú aj práce v križovatkách pri obchodnom centre, na ulici Pri Krásnej a v križovatke Lubina. "Dôjde aj k výmene podložia pod budúcim cyklochodníkom, ktorého výstavba je súčasťou projektu," oznámil magistrát.



Stavebné práce vrátane betonáže mostovky a priečnikov pokračujú aj na ľavom moste ponad Myslavský potok. V máji položia aj asfaltové vrstvy. "Cieľom je, aby sa po novom moste mohlo po presmerovaní dopravy jazdiť už v závere mája," konštatoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.



Programové obdobie z eurofondov na financovanie rekonštrukcie Slaneckej cesty končí koncom tohto roka a dovtedy musí byť stavba ukončená a odfinancovaná. Termín dokončenia stavby v oboch jazdných profiloch na jeseň tohto roka sa podľa zástupcov zhotoviteľa dodrží.



Starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová navrhla po konzultácii s dispečingom dopravného značenia mesta dočasne odstrániť na Raketovej ulici dopravné značenie prikázaný smer jazdy. V súčasnosti je z tejto ulice možné iba odbočenie doprava na Slaneckú cestu. K odstráneniu tejto značky by podľa mesta malo dôjsť v najbližších dňoch.