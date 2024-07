K prešovskej nemocnici bude MHD jazdiť upravenou trasou

Prešov 17. júla (TASR) - Pre rekonštrukciu kanalizácie na Hollého a Vajanského ulici v Prešove bude od štvrtka (18. 7.) upravená premávka liniek MHD smerujúcich do oblasti Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana. Hollého ulica bude pre MHD neprejazdná. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Linky 10, 15, 19 a 29 pôjdu v upravenej trase a obslúžia zastávky MHD v nasledovnom poradí: Grešova - Sládkovičova - Moyzesova - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica - Dilongova - DJZ/Veľká pošta," uviedla Šitárová.



Ako ďalej povedala, linka 12 v smere na Šidlovec navyše obslúži zastávky Sládkovičova a Moyzesova. V smere na Sibírsku neobslúži zastávku Fakultná nemocnica.



"Spoje linky 13 začínajúce pri Detskej nemocnici neobslúžia zastávku Fakultná nemocnica. Linka 21 v smere do Fintíc obslúži zastávky Sládkovičova - Moyzesova - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica. Linka 35 v smere do Širpa obslúži zastávky Sládkovičova - Moyzesova - Fakultná nemocnica - Detská nemocnica. Linka 43 v smere na Ulicu Kpt. Nálepku neobslúži zastávku Fakultná nemocnica," vysvetlila Šitárová.



Nástupisko zastávky Detská nemocnica pre linky 12 (smer Sibírska), 13 a 43 bude na Sládkovičovej ulici za križovatkou so Šafárikovou ulicou.



"V súvislosti s plánovanou výstavbou novej nemocnice a prebiehajúcou stavebnou činnosťou v areáli bola zároveň od pondelka (15. 7.) na základe návrhu FNsP J. A. Reimana dočasne zrušená premávka linky 20," doplnila tlačová referentka.