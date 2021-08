Mesto Trnava plánuje revitalizáciu kúpaliska v Kamennom mlyne

Trnava 24. augusta (TASR) - Trnavská radnica plánuje koncom tohto roka vyhlásiť architektonickú súťaž na revitalizáciu prírodného kúpaliska v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Dovtedy sa chce pýtať verejnosti na jej predstavy o využití areálu najväčšieho kúpaliska v meste. Prvá príležitosť porozprávať sa priamo s mestskými architektmi bude na Trnavskom pikniku, ktorý organizuje mesto práve na kúpalisku 5. septembra. Radnica o tom informuje na webe mesta.



Otázky o budúcnosti kúpaliska smerujú k užívateľskej vybavenosti, funkčnosti priestoru, spokojnosti s aktuálnou podobou bazéna a aktivitami v areáli kúpaliska. „Ľudí sa pýtame na ich názory a skúsenosti, na to, čo tu majú radi a čo by určite malo zostať zachované, aj na to, čo im prekáža alebo by sa mohlo zmeniť. Radi si vypočujeme aj nápady na doplnenie areálu a inšpirácie, ktoré si ľudia priniesli z ciest,“ uviedla Viera Kiseľová z odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu. Po spytovaní priamo v teréne bude aj na základe týchto podnetov zostavený online dotazník, cez ktorý dostane v priebehu septembra a októbra priestor zapojiť sa ešte viac Trnavčanov.



S postupnou revitalizáciou priestoru kúpaliska Kamenný mlyn by sa malo začať v roku 2022 s tým, že mesto chce aj týmto projektom nadviazať na projekty participácie občan – mesto, ako tomu bolo už napríklad pri projektoch areálu Agátky a školy na Spartakovskej ulici na sídlisku Družba.



Trnavské prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne bolo postavené v 70. rokoch a má jeden z najväčších bazénov na Slovensku s viac ako 6277 štvorcovými metrami vodnej plochy. Kapacita kúpaliska je 2200 osôb. V posledných rokoch mesto robilo dielčie úpravy na modernizáciu a funkčnosť areálu. V samotnej rovnomennej rekreačnej zóne prebiehajú takisto postupné úpravy, na susediacom rybníku plánuje napríklad mesto vybudovať mólo.