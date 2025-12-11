Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
K storočnici mestskej polície v Novom Meste nad Váhom bude výstava

Výstava nazvaná 100 rokov služby občanom a mestu potrvá do 1. marca budúceho roka.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 11. decembra (TASR) - Storočnicu od vzniku mestskej polície v Novom Meste nad Váhom si vo štvrtok popoludní o 17.00 h pripomenú slávnostnou vernisážou v Podjavorinskom múzeu. Informovala o tom vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne Katarína Špačková.

Výstava nazvaná 100 rokov služby občanom a mestu potrvá do 1. marca budúceho roka. Sprievodné podujatie k výročiu mestskej polície odštartuje o 15.30 h v obradnej sieni na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom.
.

