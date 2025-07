MURÁNSKE SYSĽOVISKO: Tento rok premáva vláčik, má odľahčiť dopravu

Muráň 5. júla (TASR) - Na Muránskej planine premáva i tento rok turistický vláčik, ktorý návštevníkov odvezie z obce Muráň k obľúbenému sysľovisku Biele vody. Bezplatná atrakcia má okrem zážitku v lokalite pomôcť aj s komplikovanou dopravnou situáciou.



Na zlú dopravnú situáciu pri sysľovisku upozorňuje obec Muráň už niekoľko rokov. K problémom dochádza najmä počas víkendov a letnej sezóny, keď k sysľovisku mieri najviac turistov. Nápor návštevníkov počas najvyťaženejších dní či hodín prevyšuje parkovacie kapacity v lokalite, niektorí nedisciplinovaní vodiči podľa samosprávy parkujú aj na zákaze zastavenia či spôsobujú zbytočné komplikácie.



„Cesta druhej triedy Muráň - Poprad je dosť frekventovaná, takže sa obávame, aby nedošlo k nejakej kolízii. Návštevníci tam prechádzajú cez cestu, takže aj to je dosť nebezpečné,“ skonštatoval pre TASR starosta Muráňa Roman Goldschmidt.



Zlepšiť situáciu s dopravou pri sysľovisku má pomôcť aj nový turistický vláčik. Obec ho zakúpila vďaka financiám z plánu obnovy, do prevádzky bol spustený vlani. Vláčik z Muráňa priamo k sysľovisku premáva každý utorok, štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu. Vodiči môžu parkovať na obecných parkoviskách alebo veľkokapacitnej ploche pri futbalovom ihrisku, kde má vláčik jednu zo zastávok.



Využívanie záchytného parkoviska v Muráni odporúča návštevníkom sysľoviska aj polícia. Lokalitu Biele vody eviduje ako rizikový úsek, a to najmä od mája do septembra. Problémom je hlavne vychádzanie a vchádzanie vozidiel na parkoviská, a tým zníženie rýchlosti jazdy na spojnici medzi Revúcou a Popradom.



„Najbezpečnejšie by bolo z dlhodobého hľadiska urobiť ponad štátnu cestu II/531 nadchod pre chodcov, keďže tam je zvýšený pohyb chodcov, a to najmä detí, zo strany na stranu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová s tým, že policajné hliadky v lokalite dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky najmä počas víkendov.