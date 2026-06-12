< sekcia Regióny
K. Tüttővá: Kohézna politika je mimoriadne dôležitá
Rovnako dôležitá je podľa nej aj zdieľaná konkurencieschopnosť, teda to, aby každý región v rámci EÚ dostal šancu byť súčasťou konkurencieschopnosti, súčasťou inovácií a rastu.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Kohézna politika je mimoriadne dôležitá, rovnako tak spolupráca a spojenectvá medzi regiónmi a samosprávami. Vyplýva to z vyjadrení predsedníčky Európskeho výboru regiónov Katy Tüttőovej na piatkovom rokovaní Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Hoci má Európa aktuálne svoje priority, napríklad na obranu, v kontexte diskusie o budúcom rozpočte EÚ a kohéznej politiky po roku 2027 je podľa nej dôležité, aby bolo počuť aj hlas miest, obcí či regiónov a reflektovalo sa na ich potreby. Dôležitá je tiež konkurencieschopnosť.
„Realita je, že návrh rozpočtu nie je dobrý a zámerom je dokonca ešte ho znížiť. V rámci nášho výboru bojujeme, aby boli všetky členské krajiny v podstate na jednej úrovni. Na úrovni členských štátov sa snažíme, aby bol európsky rozpočet vybalansovanejší,“ skonštatovala Tüttőová s tým že hoci každý pochádza z inej krajiny či politickej frakcie, pri lokálnej politike je dôležité bojovať spoločne.
Momentálne diskusie sa týkajú toho, aký veľký bude rozpočet EÚ na obdobie rokov 2028 - 2034, kam budú smerované financie, teda aké budú priority a kto všetko bude rozhodovať o tom, do čoho sa bude investovať. Všetky krajiny majú svoje problémy, je však potrebné podľa nej rozdeliť finančné zdroje na to, čo bude potrebné. Kohézna politika je dôležitá aj v kontexte toho, že financie sa odrážajú v každodennom živote, keďže smerujú do ciest, škôl, nemocníc, odpadového či vodného hospodárstva. Nemenej dôležité bude aj to, kto bude rozhodovať pri rozdeľovaní v rámci kohéznej politiky, teda či vlády jednotlivých členských štátov alebo to bude centralizované.
„Je úplne jasné, že všetci na regionálnej úrovni, v rámci krajín Európskej únie, sa chceme spolupodieľať na tom návrhu. To znamená, kam tie peniaze pôjdu, nie iba na tej časti, kde budú už implementované,“ podotkla Tüttőová.
Rovnako dôležitá je podľa nej aj zdieľaná konkurencieschopnosť, teda to, aby každý región v rámci EÚ dostal šancu byť súčasťou konkurencieschopnosti, súčasťou inovácií a rastu. Aj preto sa podľa nej vytvárajú spojenectvá, či už geograficky, regionálne alebo politicky, aby si spoločne zabezpečili finančné prostriedky. Kohézna politika pritom podľa nej je charitou bohatých krajín chudobnejším, toto to je podľa nej nesprávne vnímanie. Kohézna politika je súčasťou jednotného trhu, reinvestovaní peňazí a spájaní sa pre dopravu, hospodárstvo, energetiku, zdravotníctvo, školstvo či klímu. Financie by sa podľa nej nemali investovať len do najkonkurencieschopnejších európskych regiónov.
Predseda BSK Juraj Droba vníma návštevu predsedníčky Európskeho výboru regiónov, ktorý pozostáva z viac ako 300 zástupcov miest, obcí a regiónov EÚ, ako veľkú poctu. A to aj v kontexte toho, že momentálne prebiehajú „tvrdé rokovania“ v Bruseli o podobe rozpočtu. „Debata sa veľmi týka aj miest, obcí a regiónov, lebo je to celé o tom, aké percento kohéznej politiky sa dostane jednak na Slovensko, ale takisto aj do regiónov pre jednotlivé mestá a obce, aké budú priority a tematicky definované oblasti, do ktorých budeme vedieť do budúcna investovať,“ uviedol na brífingu Droba, pripomenúc dôležitosť eurofondov pre rozvoj.
„Realita je, že návrh rozpočtu nie je dobrý a zámerom je dokonca ešte ho znížiť. V rámci nášho výboru bojujeme, aby boli všetky členské krajiny v podstate na jednej úrovni. Na úrovni členských štátov sa snažíme, aby bol európsky rozpočet vybalansovanejší,“ skonštatovala Tüttőová s tým že hoci každý pochádza z inej krajiny či politickej frakcie, pri lokálnej politike je dôležité bojovať spoločne.
Momentálne diskusie sa týkajú toho, aký veľký bude rozpočet EÚ na obdobie rokov 2028 - 2034, kam budú smerované financie, teda aké budú priority a kto všetko bude rozhodovať o tom, do čoho sa bude investovať. Všetky krajiny majú svoje problémy, je však potrebné podľa nej rozdeliť finančné zdroje na to, čo bude potrebné. Kohézna politika je dôležitá aj v kontexte toho, že financie sa odrážajú v každodennom živote, keďže smerujú do ciest, škôl, nemocníc, odpadového či vodného hospodárstva. Nemenej dôležité bude aj to, kto bude rozhodovať pri rozdeľovaní v rámci kohéznej politiky, teda či vlády jednotlivých členských štátov alebo to bude centralizované.
„Je úplne jasné, že všetci na regionálnej úrovni, v rámci krajín Európskej únie, sa chceme spolupodieľať na tom návrhu. To znamená, kam tie peniaze pôjdu, nie iba na tej časti, kde budú už implementované,“ podotkla Tüttőová.
Rovnako dôležitá je podľa nej aj zdieľaná konkurencieschopnosť, teda to, aby každý región v rámci EÚ dostal šancu byť súčasťou konkurencieschopnosti, súčasťou inovácií a rastu. Aj preto sa podľa nej vytvárajú spojenectvá, či už geograficky, regionálne alebo politicky, aby si spoločne zabezpečili finančné prostriedky. Kohézna politika pritom podľa nej je charitou bohatých krajín chudobnejším, toto to je podľa nej nesprávne vnímanie. Kohézna politika je súčasťou jednotného trhu, reinvestovaní peňazí a spájaní sa pre dopravu, hospodárstvo, energetiku, zdravotníctvo, školstvo či klímu. Financie by sa podľa nej nemali investovať len do najkonkurencieschopnejších európskych regiónov.
Predseda BSK Juraj Droba vníma návštevu predsedníčky Európskeho výboru regiónov, ktorý pozostáva z viac ako 300 zástupcov miest, obcí a regiónov EÚ, ako veľkú poctu. A to aj v kontexte toho, že momentálne prebiehajú „tvrdé rokovania“ v Bruseli o podobe rozpočtu. „Debata sa veľmi týka aj miest, obcí a regiónov, lebo je to celé o tom, aké percento kohéznej politiky sa dostane jednak na Slovensko, ale takisto aj do regiónov pre jednotlivé mestá a obce, aké budú priority a tematicky definované oblasti, do ktorých budeme vedieť do budúcna investovať,“ uviedol na brífingu Droba, pripomenúc dôležitosť eurofondov pre rozvoj.