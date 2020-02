K volebnej schránke pod Kubínskou hoľou chodia ľudia aj v lyžiarkach

Dolný Kubín 29. februára (TASR) – K volebnej schránke pod Kubínskou hoľou prichádza od skorého rána odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách množstvo turistov i lyžiarov zo všetkých kútov Slovenska. Do volebnej miestnosti v Beňovej Lehote, ktorá leží takmer pod svahmi lyžiarskeho strediska, zatiaľ dorazili najmä voliči z Bratislavy, Žiliny, Banskej Bystrice či Bánoviec nad Bebravou. Niektorí aj v plnom športovom výstroji a s lyžiarkami na nohách.



Podľa predsedníčky volebnej komisie v 17. okrsku v Dolnom Kubíne - Beňovej Lehote Renáty Letoštiakovej zatiaľ chodia voliť najmä ľudia s hlasovacími preukazmi. "Na Kubínskej holi je množstvo dovolenkárov, účasť je zatiaľ podľa mňa vyššia ako minulé volebné obdobia. Chodia zväčša turisti, najmä skupinky z chatovej oblasti. Nápor očakávame ešte okolo tretej, keď ukončia lyžovanie. Domáci chodia priebežne, nálada je dobrá," priblížila Letoštiaková pre TASR.



Za lyžovačkou pricestovala na Oravu aj 24-ročná volička Stela zo Soblahova pri Trenčíne. Ako uviedla pre TASR, k volebnej schránke prišla preto, lebo chce, aby o jej budúcnosti nerozhodovali len starší ľudia, ale aj mladá generácia. "Máme to v rukách, je to na nás a nemôžeme to nechať na iných ľudí. Je to zároveň aj pekná symbolika, že pred sto rokmi získali ženy právo voliť. My si to právo vôbec nevážime. Preto som sa rozhodla, že zbehnem zo svahu, vyjadrím svoj názor a nenechám si to právo nikým vziať," skonštatovala.