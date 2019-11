K výročiu Nežnej revolúcie otvoria v Hlohovci dve výstavy

Hlohovec 6. novembra (TASR) – Dvoma výstavami a filmovou projekciou si v Hlohovci pripomenú 30. výročie nežnej revolúcie. Prvá výstava My sme 89 bude, ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová, otvorená v kine Úsmev od 11. novembra.



"Ide o študentskú výstavu, ktorá sa uskutoční aj v iných mestách Trnavského kraja. Jej cieľom je podnietiť mladých ľudí k väčšej spoločenskej angažovanosti. Druhá výstava bude na pešej zóne na ulici M. R. Štefánika od 20. do 25. novembra a bude sa viazať na svetelnú projekciu, ktorá bude inštalovaná priamo na fasáde kina," uviedla hovorkyňa. Projekcia bude od 20. novembra od 17.30 h do 21.30 h a jej aktivovanie bude podmienené symbolickým štrnganím kľúčov.



"Význam Novembra '89 chceme priblížiť obyvateľom aj prostredníctvom dokumentov a filmov, ktoré si môžu pozrieť v kine 15. novembra. Dopoludnia bude kino vyhradené pre školy," dodala Hrinková Siebenstichová. Popoludní dokument Muži revolúcie predstaví pohľady priamych účastníkov a protagonistov Nežnej revolúcie, po ňom premietnu dokument Zuzany Piussi Ukradnutý štát. "Posledným dokumentom spomienkového večera bude Stratený domov, ktorý nám ukáže, že sloboda nie je v každej krajine samozrejmosťou," uviedla hovorkyňa.