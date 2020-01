K výstave Prvý dotyk so slobodou v Košiciach pribudli nové exponáty

Košice 23. januára (TASR) - Unikátne zábery z hromadných protestov v areáli bývalých Východoslovenských železiarní v roku 1989 pribudli k výstave Prvý dotyk so slobodou, ktorá je venovaná Nežnej revolúcii a udalostiam spred 30 rokov. Výstava je pre veľký záujem verejnosti predĺžená do konca januára. TASR o tom informovala Alena Zavocka z Verejnej knižnice Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach.



Medzi nové artefakty patrí napríklad transparent s textom „Výtvarníci za slobodu“, ktorý v novembri 1989 vyrobili v priestore Východoslovenskej galérie (VSG) košickí umelci a niesli ho počas protestov na vtedajšej Leninovej ulici. Ako spresnila, transparent si na fotografii v knižnici všimla návštevníčka a spomenula, že ho videla v ateliéri výtvarníka Vlada Vološina. Od neho ho knižnica následne získala a tiež aj fotografie dokumentujúce, ako transparent vznikal. Sú na nich viacerí známi košickí výtvarníci.



„Teší nás, že o výstavu majú záujem stredné a základné školy, prichádzajú si ju pozrieť celé triedy. Často sme svedkami, že sa na vystavených fotografiách spoznávajú účastníci protestov,“ povedala riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že výstava v digitálnej podobe ponúka aj vyše sto doposiaľ nepublikovaných fotografií z protestov v centre Košíc od Veroniky Januškovej a Milana Kapustu. Knižnica tiež ponúka ukážku výstavy vo forme virtuálnej prehliadky so zvukovým sprievodcom, ktorá je dostupná aj cez webovú stránku knižnice.



Ako povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, 30. výročie Nežnej revolúcie si v kraji pripomenuli desiatkami podujatí, ktoré mali za cieľ osloviť aj mladšie generácie a priblížiť im tento dôležitý historický míľnik. „Sme preto radi, že výstava vo VKJB prilákala také množstvo návštevníkov a čo je najdôležitejšie, odkaz Nežnej môžu spoznávať nielen v novembri,“ uviedol.



Podľa VKJB je výstava úspešná aj vďaka netradičnému poňatiu s využitím komiksových prvkov. Do vizuálu sú zakomponované autentické výroky respondentov a aktérov tak, ako boli publikované v dobovej tlači. Vystavené sú aj rôzne archívne dokumenty.



Výstava je sprístupnená vo VKJB na Hlavnej ulici v Košiciach v objekte Barkóczyho paláca do 31. januára.