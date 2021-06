K vzdelávacej včelnici v Kokave nad Rimavicou pribudol Motýlí dom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Kokava nad Rimavicou 24. júna (TASR) - Občianske združenie Včelí kRaj v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár, ktoré už niekoľko rokov prevádzkuje v lokalite Liešnica vzdelávaciu včelnicu, rozširuje svoju ponuku o Motýlí dom. Je to prvá stavba svojho druhu na Slovensku a zároveň prvé centrum vzdelávania o motýľoch.Motýlí dom je postavený v rámci areálu vzdelávacej včelnice Včelí kRraj. Dom umožňuje zážitkové pozorovanie domácich druhov motýľov počas sezóny, ktorá trvá od apríla do septembra. Motýlí dom má dve miestnosti – tzv. vstupnú a motýliu časť. Drevenou konštrukciou pripomína archu.uviedol autor projektu David Turčáni.Okrem motýlej časti sa v dome nachádzajú aj chovné klietky a malá krytá učebňa. Sú tam rôzne hostiteľské rastliny, zóna pre vývin kukiel a oddychovú časť s lavičkami pre sledovanie motýľov. Ďalšia väčšia učebňa je vonkajšia a poskytuje priestor bádateľom a pre vzdelávaciu časť programu.Návštevníci tam môžu vidieť všetky fázy vývoja tohto hmyzu, od vajíčka, cez húsenice a kukly až po motýle. Môžu obdivovať druhy, ktoré žijú u nás, prevažne babôčkovité.Súčasťou Motýlieho domu bude vzdelávací program, ktorý vytvoria lektori - ekológ David Turčáni a krajinná architektka Soňa Keresztesová. Tím dopĺňa entomológ so špecializáciou na motýle - Gabriela Benčuríková.priblížil vzdelávaciu časť programu Turčáni.Projekt Motýlieho domu podporil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sumou 6450 eur cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.