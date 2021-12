K začiatku decembra bolo v BBSK plne zaočkovaných vyše 260.000 ľudí

Banská Bystrica 26. decembra (TASR) – Témou číslo jeden od začiatku roka 2021 bolo aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a stratégia veľkokapacitných očkovacích centier. K začiatku decembra bolo v kraji plne zaočkovaných vyše 260.000 ľudí. Konštatoval to v rámci hodnotenia roka predseda BBSK Ján Lunter a zdôraznil, že stratégia, s ktorou prišiel kraj, sa neskôr stala základom štátnej očkovacej stratégie.



„Rok, ktorý máme za sebou, bol druhým, počas ktorého naše životy ovplyvňovala pandémia ochorenia COVID-19. Jej vplyv vidieť i na našich aktivitách, do ktorých sme vložili mnoho úsilia a energie. Zriadili sme osem očkovacích centier, z ktorých doposiaľ nepretržite fungujú tri – v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Lučenci,“ zhrnul Lunter.



Podľa neho len do polovice augusta dostalo v očkovacích centrách BBSK vakcínu takmer 170.000 ľudí, k začiatku decembra bolo vďaka očkovacím aktivitám kraja plne zaočkovaných viac ako 260.000 ľudí.



„Ako jedni z prvých sme prišli s výjazdovým očkovaním. Vďaka mobilnému očkovaniu sa vakcína dostala k viac ako 20.000 záujemcom zo všetkých regiónov vrátane najmenej zaočkovaných obcí, na ktoré sa kraj zameral hneď, ako NCZI začalo zverejňovať potrebné štatistiky,“ uviedol šéf BBSK.



Kraj má ku koncu tohto roka zrekonštruovaných takmer 600 kilometrov ciest druhej a tretej triedy, na ktoré vyčlenil peniaze z vlastného rozpočtu.



„Na viac ako 120 kilometrov úsekov sa nám podarilo získať 36,4 milióna eur z eurofondov, ktoré sa stali pre ľudí opäť dostupnými vďaka našej snahe a po tom, ako boli roky zablokované pre tzv. čierne zamestnávanie za bývalého predsedu kraja,“ pripomenul Lunter, pričom ocenil prácu zamestnancov i zastupiteľstva.