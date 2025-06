K zámene pozemkov Nitrianskeho kraja za súkromný penzión nedôjde

Nitra 5. júna (TASR) - K zámene pozemkov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za súkromný penzión v obci Radava nedôjde. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedol predseda NSK Branislav Becík. Podľa jeho slov sa tak rozhodol majiteľ penziónu, ktorého list bol 4. júna doručený na Úrad NSK.



Zámenu krajských pozemkov, z ktorých časť sa nachádzala v areáloch stredných škôl, za súkromný penzión, ostro kritizovala poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) i Zastupiteľstva NSK Martina Bajo Holečková (SaS) a tiež poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS). Podľa nich mali pozemky kraja podstatne vyššiu hodnotu ako súkromný penzión, ktorý chcel NSK získať, aby v ňom zriadil krízové centrum pre týrané matky s deťmi. „Svoje pozemky župa ocenila na 1,3 milióna eur, hoci podľa znaleckých odhadov majú hodnotu vyššiu ako päť miliónov eur,“ uviedla na sociálnej sieti Bajo Holečková.



Predseda NSK s kritikou nesúhlasí a pripomína, že znalecké posudky znalcov s okrúhlou pečiatkou argumenty Bajo Holečkovej a Hlinu vyvracajú. „Ide o pozemky pri stredných školách v Nových Zámkoch a pri strednej škole v Šuranoch, ktoré sú pre školy podľa ich riaditeľov nepotrebné. Ako zodpovedný hospodár sme si nechali vypracovať dva znalecké posudky. Jeden za nehnuteľnosť, ktorú sme chceli získať v hodnote 1.350.000 eur a takisto znalecký posudok za pozemky, ktoré sme ponúkli na zámenu v hodnote 1.200.000 eur. V rámci vyjednávania sme sa s majiteľom penziónu dohodli, že za ten cenový rozdiel nebude požadovať kompenzáciu. Inak povedané, suma 150.000 eur predstavuje rozdiel v prospech NSK,“ zdôraznil Becík.



Ako skonštatoval, pre NSK sú záväzné posudky znalcov a nie laické odhady. „Ja by som dnes chcel vidieť toho znalca, ktorý by dokázal takýmto spôsobom robiť čachre. My to máme čierne na bielom, oni (Bajo Holečková, Hlina) to čierne na bielom nemajú. Ja sa dnes čudujem, že dnes môže hocikto streliť nejakú sumu a takéto klamstvá šíriť do éteru,“ vyhlásil Becík.



Ten aktivity poslancov Hlinu a Bajo Holečkovej označil za „koncentrovanú nenávisť“, ktorá zvíťazila. Na tlačovej konferencii citoval z listu majiteľa penziónu: „Za posledné dva týždne som bol opakovane atakovaný rôznymi ľuďmi. Oslovujú mňa i moju rodinu s otázkami, či chcem zarábať na týraných ženách. Obchodní partneri zvažujú ukončenie spolupráce. Z dôvodu negatívneho vplyvu na mňa, moju rodinu a moje podnikanie vám oznamujem, že od dohodnutej zámeny ustupujem.“



Podľa Becíka tak bolo zmarené úsilie vybudovať v dohľadnom čase krízové centrum pre týrané matky a deti. „Máme požiadavku na 80 miest, chceli sme pomôcť aspoň 24 klientkam. Penzión v Radave bol svojou dispozíciou ideálny a prvé týrané mamičky aj s deťmi tu mohli byť v bezpečí už o niekoľko mesiacov. Budeme hľadať nové miesto, všetko však bude trvať oveľa dlhšie,“ zdôraznil.



TASR požiadala o reakciu aj Martinu Bajo Holečkovú. „Chceme sa aj s pánom Hlinom najskôr dôkladne oboznámiť s obsahom tlačovej konferencie NSK a následne sa k téme vyjadríme. Plánujeme tak urobiť na tlačovej besede na pôde NR SR v piatok 6. júna dopoludnia o 10.20 h,“ uviedla pre TASR.