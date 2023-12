K zintenzívneniu lovu kormorána má motivovať aj finančná odmena

Žilina 28. decembra (TASR) - K zintenzívneniu odstrelu kormorána veľkého má rybárske organizácie v spolupráci s poľovníckymi združeniami motivovať aj finančná odmena. Slovenský rybársky zväz (SRZ) - Rada v Žiline rozhodla, že bude za každého uloveného kormorána platiť poľovníkom 30 eur. TASR o tom informoval tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula.



V zmysle výnimky rezortu životného prostredia, ktorá bude platiť ešte dva roky, je možné počas zimnej sezóny odstreliť na Slovensku maximálne 900 kormoránov. Podmienky odstrelu sú však podľa tajomníka viac obmedzujúce ako povoľujúce.



"Inšpekcia životného prostredia nastavila tvrdé kontroly, čo mnohých odradilo od lovu kormorána. Štátnej ochrane prírody treba poľovačku nahlásiť vopred, treba nahlásiť počet odlovených jedincov, je potrebné byť nahlásený v poľovných knihách. Lov kormoránov nevykonávajú rybári, ale spolupracujúce poľovnícke združenia," doplnil Cintula s tým, že podmienky sú skôr demotivujúce.



Ako dodal, za posledné dve sezóny počet odstrelených kormoránov rapídne klesol. V predminulej sezóne sa ich ulovilo asi 200, v minulej necelých 90 kusov. "Deväťsto kormoránov spôsobí za sezónu škodu asi 500.000 eur. V prípade odstrelenia maximálneho povoleného počtu zaplatíme poľovníkom 27.000 eur. Investícia do odstrelu sa nám tak niekoľkonásobne vráti," zdôraznil Cintula.



Pripomenul, že ochrana revírov pred predátormi sa odstrelom kormoránov nekončí. Zamerať sa podľa neho treba aj na vydry, volavky, čajky a najnovšie robia problém potápače. SRZ má ambíciu dostať kormorána medzi pernatú zver tak, ako to bolo kedysi.



"Nebude to jednoduché, potrebná je zmena legislatívy. Máme naplánované stretnutia s vedením Štátnej ochrany prírody a v druhej polovici januára aj so štátnymi tajomníkmi Ministerstva životného prostredia SR. Tam chceme všetky problémy otvoriť," doplnil rybársky tajomník.