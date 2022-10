Kabát opäť rozhýbal Bratislavu

Bratislava 19. októbra (TASR) – Na bratislavskom zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa v utorok večer (18. 10.) topil ľad. Fanúšikovia čakali dva roky na skupinu Kabát, aby spievali, tancovali a hádzali mexické vlny pri hitoch aj novinkách tejto českej superskupiny. "Ďakujem vám, že ste boli trpezliví a čakali dva roky, aby sme sa mohli opäť stretnúť," ďakoval zaplnenému hľadisku líder kapely Josef Vojtek.



Kabát je na Turné 2020 / 2022, ktoré začali ešte 12. júla v Jihlave. Štyri zastávky majú v programe aj na Slovensku a prvou z nich bola práve slovenská metropola. V októbri vydali dlho očakávaný dvanásty album El Presidento a celý koncert začali skladbou Nesmrtelná teta z tohto albumu. V ďalšom priebehu ešte zazneli štyri piesne z novej platne, debutový singel Rumcajs miloval Manku, titulnú El Presidento, Za ztracený námořníky a Kazačok.



Do playlistu zaradili aj hity z predchádzajúcich platní, boli nimi V pekle sudy válej, Bára, Dole v dole, Malá dáma, Bruce Willis, Houby magický, Raci v práci, Šaman, Stará Lou, Corrida, Banditi di Praga, Kdo si nechce hubu spílit, Western Boogie, GO Satane GO, Starej bar, Bum, Bum, Tequila, Kdo ví jestli a Žizeň, ktorú si s nimi zaspieval celý štadión.



Ani 23 skladieb nestačilo, Bratislava si vypýtala tri prídavky v podobe hitov Burlaci, Pohoda a Moderní děvče, s tou končia 'kabáti' koncerty už niekoľko rokov.



Na turné vozí kapela 360-stupňové pódium, bicia súprava uprostred, množstvo pyrotechnických efektov, Vojtek sa počas koncertu dosť nabehal, lebo týmto usporiadaním mohol pozdraviť divákov na všetkých štyroch stranách hľadiska, podobne aj traja gitaristi.



Skupina Kabát vznikla v českých Tepliciach v roku 1983. Jej zakladajúcimi členmi boli basgitarista Milan Špalek a gitarista Tomáš Krulich. V roku 1988 prišli do skupiny bubeník Radek Hurčík a spevák Josef Vojtek, v roku 1990 aj gitarista Ota Váňa. V tejto zostave hrajú dodnes. Začínali ako trashmetalová skupina, neskôr sa preorientovali na rock. Odpichom pre ich úspešnú dráhu bol rok 1991, kedy vydali prvý album Má ji motorovou. O ich dlhoročnej popularite svedčí aj jedenásť českých zlatých slávikov, ktoré majú na svojom konte.



Už vo štvrtok 20. októbra sa kapela predstaví vo Zvolene, v sobotu 22. októbra budú koncertovať v Košiciach a v utorok 25. októbra v Poprade.