Kabínkové lanovky vo Vysokých Tatrách čakajú na prvých návštevníkov

Vysoké Tatry 6. mája (TASR) – Vo Vysokých Tatrách sa dočkajú otvorenia aj kabínkové lanovky. Okrem dvojsedačky do Lomnického sedla budú od piatka (7. 5.) v Tatranskej Lomnici uvedené do prevádzky aj kabínkové lanovky Tatranská Lomnica – Štart, Štart – Skalnaté pleso a Skalnaté pleso – Lomnický štít. Informoval o tom riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.



Ako ďalej priblížil, na otvorenie sa už dlhšie pripravovali a údržbu na lanovkách absolvovali skôr tak, aby už žiadna odstávka pred letnou sezónou nemusela byť. „Údržba na jednotlivých lanovkách je pravidelná, musí sa robiť každý polrok, takže aj teraz po zimnej sezóne. Všetky lanové dráhy predpísané údržby a skúšky absolvovali,“ podotkol Slavkovský.



Dodržiavanie protipandemických opatrení podľa slov riaditeľa už majú nacvičené z predchádzajúcich období. Stále platí prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia dotykových plôch, priestorov a kabín po prevádzke. „Naďalej sme pripravení dezinfikovať kabíny väčšej lanovky zo Štartu na Skalnaté Pleso pomocou ÚV lámp vo večerných hodinách. Všetky pravidlá, ktoré máme dodržiavať, budeme a prípadne k tomu pridávame ešte niečo naviac,“ uviedol pre TASR Slavkovský.



Predaj lístkov na lanovku na Lomnický štít je pre preventívne opatrenia možný iba pre jednu rodinu alebo členov jednej domácnosti. Presné podmienky nájde verejnosť na stránke www.vt.sk.



Otvorenie zjazdovky v Lomnickom sedle sa tiež posunulo na piatok. Dôvodom bola nepriaznivá predpoveď počasia. Je to najvyššie položená a najstrmšia zjazdovka vo Vysokých Tatrách. „Ak počasie vydrží, bude víkendová lyžovačka v Lomnickom sedle peknou bodkou za touto zvláštnou lyžiarskou sezónou,“ dodal Slavkovský. Aktuálne je do nedele (9. 5.) otvorené ešte aj lyžiarske stredisko Štrbské Pleso. Vo Vysokých Tatrách je tiež v prevádzke pozemná lanovka na Hrebienok.