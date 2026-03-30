Kajak & kanoe klub v Komárne otvoril novú telocvičňu
Autor TASR
Komárno 30. marca (TASR) - V Kajak & kanoe klube Komárno vznikla nová telocvičňa. Slúži nielen športovcom, ale aj deťom a verejnosti. Výstavba sa začala koncom novembra 2024. Na realizáciu projektu získalo občianske združenie finančný príspevok 716.720 eur z Fondu na podporu športu a dotáciu 300.000 eur z Nitrianskeho samosprávneho kraja, informoval klub.
Nová telocvičňa prináša lepšie podmienky na tréning aj rozvoj športu v meste. Umožňuje zabezpečiť kvalitné tréningy výkonnostných pretekárov, bezpečné prostredie a systematickú prípravu. „Rozšírené priestory umožňujú lepšiu organizáciu tréningov, efektívnejšie rozdelenie skupín a komfortnejšie zázemie pre športovcov aj trénerov,“ uviedol klub.
