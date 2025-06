Kaliňák je spokojný s cenou ponuky na výstavbu nemocnice v Prešove

Bratislava 27. júna (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) je relatívne spokojný s cenou ponuky na rozvoj a modernizáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov BEKOR, ktorá ponúkla cenu vyše 451,11 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.



Druhým uchádzačom bola skupina dodávateľov Nemocnica Prešov, ktorá ponúkala cenu viac ako 476,59 milióna eur. Rozhodovala najnižšia cena. Predpokladaná hodnota zákazky bola 360 miliónov eur bez DPH.



Podľa Kaliňáka sa so sumou okolo 460 miliónov eur rátalo. Priblížil, že odvtedy, čo projekt prvýkrát predstavili, sa niekoľko vecí zmenilo. Upravil sa napríklad urgentný príjem, došlo k navýšeniu strojného vybavenia a ďalších technológií. „Museli sme pristúpiť k tomu, aby bola nemocnica o jedno poschodie vyššia. Pre pohodlie pacientov a zamestnancov sme museli rozšíriť parkovací dom, čiže tam pribudlo 20.000 metrov štvorcových,“ podotkol Kaliňák pre TASR.



Opozičné KDH je v tejto súvislosti znepokojené výsledkami tendra na stavbu vojenskej nemocnice v Prešove. „V prípade, že cena za prvý tender naozaj prekročila predpokladanú hodnotu zákazky, vyzývame ministra, aby tender zrušil a prehodnotil jeho podmienky tak, aby sa v žiadnom prípade cena nenavyšovala,“ uviedlo hnutie.



Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.



Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany.