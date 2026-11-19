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Kaliňák: Krízový štáb rieši nedostatok vody v okrese Rimavská Sobota
Štátny tajomník Kaliňák ďalej uviedol, že Ministerstvo vnútra (MV) SR má pokračovať v koordinácii núdzového zásobovania obyvateľov v okrese Rimavská Sobota vodou.
Autor TASR
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Bratislava/Rimavská Sobota 19. novembra (TASR) - Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) prijal na štvrtkovom rokovaní uznesenie, ktoré reaguje na mimoriadnu situáciu v okrese Rimavská Sobota spôsobenú nedostatkom pitnej vody. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má bezodkladne zabezpečiť realizáciu hydrogeologických prieskumov vo vybraných lokalitách okresu. Na základe výsledkov má realizovať hĺbkové vrty s cieľom zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou. Po rokovaní ÚKŠ to uviedol štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
Okrem toho má MŽP na základe prijatého uznesenia prehodnotiť plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2028 až 2034. Do dokumentu má doplniť možnosti individuálnych systémov zásobovania pitnou vodou, hlavne pre menšie obce. O opatreniach a úlohách bude rezort informovať ÚKŠ.
Na základe hydrogeologického prieskumu začne envirorezort realizovať vrty využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Taktiež sa bude zaoberať financovaním a možnosťou vybudovať retenčné zásobníky k týmto vrtom, prípadne rozvodovú sieť. „Pripravujeme konkrétne a realizovateľné riešenia v súčinnosti s Environmentálnym fondom, príslušným okresným úradom a geológmi, ktoré určia, kde bude možné vŕtať studňu a zabezpečiť kvalitný zdroj pitnej vody. Environmentálny fond v tejto súvislosti pripravuje novú výzvu, ktorá výrazne pomôže vyriešiť problém s nedostatkom pitnej vody,“ vysvetlil štátny tajomník MŽP Filip Kuffa.
Do 14 dní sa uskutoční priamo v regióne stretnutie za účasti predstaviteľov samospráv, kde budú zverejnené technické údaje k výdatnosti hĺbkových vrtov v každej jednej obci. „Rovnako sme sa dohodli, že na ministerstve životného prostredia prehodnotíme Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií a doplníme ho o možnosti individuálnych systémov zásobovania najmä pre menšie obce,“ dodal Kuffa. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je podľa ministerstva v súčasnosti zabezpečené ozbrojenými silami.
Štátny tajomník Kaliňák ďalej uviedol, že Ministerstvo vnútra (MV) SR má pokračovať v koordinácii núdzového zásobovania obyvateľov v okrese Rimavská Sobota vodou. Ďalšou úlohou rezortu bude pripraviť návrh na obstarávanie veľkokapacitných tepelne izolovaných cisterien do materiálno-technického zabezpečenia civilnej ochrany. Okrem toho má tiež koncipovať riešenie v okrese Rimavská Sobota ako pilotný projekt pre ďalšie okresy.
ÚKŠ na štvrtkovom rokovaní zároveň poveril generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Jaroslava Kmeťa, aby bol zodpovedný za kontrolu plnenia úloh. „Uznesenie v tejto chvíli odchádza na všetky ministerstvá, rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia Policajného zboru a ozbrojených síl, rovnako prednosta okresného úradu a okrem iných napríklad aj odborníci v oblasti vody a zástupcovia vodárenskej spoločnosti,“ povedal Kaliňák. Zároveň informoval, že do 14 dní sa v rovnakom tíme uskutoční rokovanie na pôde Okresného úradu v Rimavskej Sobote aj za účasti starostiek a starostov dotknutých obcí. Rokovať majú o konkrétnych opatreniach.
Okrem toho má MŽP na základe prijatého uznesenia prehodnotiť plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2028 až 2034. Do dokumentu má doplniť možnosti individuálnych systémov zásobovania pitnou vodou, hlavne pre menšie obce. O opatreniach a úlohách bude rezort informovať ÚKŠ.
Na základe hydrogeologického prieskumu začne envirorezort realizovať vrty využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Taktiež sa bude zaoberať financovaním a možnosťou vybudovať retenčné zásobníky k týmto vrtom, prípadne rozvodovú sieť. „Pripravujeme konkrétne a realizovateľné riešenia v súčinnosti s Environmentálnym fondom, príslušným okresným úradom a geológmi, ktoré určia, kde bude možné vŕtať studňu a zabezpečiť kvalitný zdroj pitnej vody. Environmentálny fond v tejto súvislosti pripravuje novú výzvu, ktorá výrazne pomôže vyriešiť problém s nedostatkom pitnej vody,“ vysvetlil štátny tajomník MŽP Filip Kuffa.
Do 14 dní sa uskutoční priamo v regióne stretnutie za účasti predstaviteľov samospráv, kde budú zverejnené technické údaje k výdatnosti hĺbkových vrtov v každej jednej obci. „Rovnako sme sa dohodli, že na ministerstve životného prostredia prehodnotíme Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií a doplníme ho o možnosti individuálnych systémov zásobovania najmä pre menšie obce,“ dodal Kuffa. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je podľa ministerstva v súčasnosti zabezpečené ozbrojenými silami.
Štátny tajomník Kaliňák ďalej uviedol, že Ministerstvo vnútra (MV) SR má pokračovať v koordinácii núdzového zásobovania obyvateľov v okrese Rimavská Sobota vodou. Ďalšou úlohou rezortu bude pripraviť návrh na obstarávanie veľkokapacitných tepelne izolovaných cisterien do materiálno-technického zabezpečenia civilnej ochrany. Okrem toho má tiež koncipovať riešenie v okrese Rimavská Sobota ako pilotný projekt pre ďalšie okresy.
ÚKŠ na štvrtkovom rokovaní zároveň poveril generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Jaroslava Kmeťa, aby bol zodpovedný za kontrolu plnenia úloh. „Uznesenie v tejto chvíli odchádza na všetky ministerstvá, rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia Policajného zboru a ozbrojených síl, rovnako prednosta okresného úradu a okrem iných napríklad aj odborníci v oblasti vody a zástupcovia vodárenskej spoločnosti,“ povedal Kaliňák. Zároveň informoval, že do 14 dní sa v rovnakom tíme uskutoční rokovanie na pôde Okresného úradu v Rimavskej Sobote aj za účasti starostiek a starostov dotknutých obcí. Rokovať majú o konkrétnych opatreniach.