Kaliňák: Medzi duálne projekty patrí aj obchvat Zvolena

Na snímke vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Ďalším krokom by mohla byť príprava projektovej dokumentácie pre pokračovanie diaľnice D1 z Košíc do Michaloviec.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Medzi pripravované projekty duálneho využitia, teda civilného aj vojenského, patria aj obchvaty miest Zvolen a Rimavská Sobota. Ďalším krokom by mohla byť príprava projektovej dokumentácie pre pokračovanie diaľnice D1 z Košíc do Michaloviec. Po pondelkovom (13. 10.) rokovaní Výboru Národnej rady SR pre obranu a rozpočet to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„Toto sú tri konkrétne veľké projekty, ktoré sú jasné. Už súčasne realizované duálne projekty sú takisto známe, to znamená, bratislavská nemocnica, prešovská nemocnica,“ dodal minister.
