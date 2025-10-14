< sekcia Regióny
Kaliňák: Medzi duálne projekty patrí aj obchvat Zvolena
Ďalším krokom by mohla byť príprava projektovej dokumentácie pre pokračovanie diaľnice D1 z Košíc do Michaloviec.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Medzi pripravované projekty duálneho využitia, teda civilného aj vojenského, patria aj obchvaty miest Zvolen a Rimavská Sobota. Ďalším krokom by mohla byť príprava projektovej dokumentácie pre pokračovanie diaľnice D1 z Košíc do Michaloviec. Po pondelkovom (13. 10.) rokovaní Výboru Národnej rady SR pre obranu a rozpočet to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
„Toto sú tri konkrétne veľké projekty, ktoré sú jasné. Už súčasne realizované duálne projekty sú takisto známe, to znamená, bratislavská nemocnica, prešovská nemocnica,“ dodal minister.
