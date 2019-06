Kaliňák: Výberové konania na šéfov firiem v Bratislave boli unáhlené

Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to vysvetľuje tým, že výberovým konaniam mala predchádzať jasná vízia mestského zastupiteľstva vo vzťahu ku každej firme.

Bratislava 20. júna (TASR) - Výberové konania na šéfov bratislavských mestských podnikov a organizácií boli unáhlené. Pre TASR to povedal odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Vysvetľuje to tým, že výberovým konaniam mala predchádzať jasná vízia mestského zastupiteľstva vo vzťahu ku každej firme. Hlavné mesto však opakovane tvrdí, že pripravilo skutočne transparentné výberové konania.



"Práve zastupiteľstvo malo definovať filozofiu a výberové konanie by tak bolo už len konfrontáciou uchádzačov, ktorí dokážu túto filozofiu zrealizovať. Keďže k tomuto nedošlo, akýkoľvek úspešný manažér bude môcť byť kedykoľvek spochybňovaný, pretože to čo dosiahne, nemusí byť zároveň predstavou poslancov," uviedol Kaliňák. Ako tvrdí, je jasné, čo má ktorý mestský podnik robiť, ale nie je jasné, do akej miery ma klásť dôraz na ekonomické či sociálne aspekty. "Jedná vec je úspešne predávať drevo z mestských lesov, ale úplne iná vec je vopred vedieť, na čo poslúžia takto zarobené peniaze. Či výlučne pre potreby mestských lesov alebo príjem z nich pôjde do mestského rozpočtu, prípadne budú spolufinancovať iné verejnoprospešné činnosti," vysvetlil.



V prípade personálneho prepojenia to bude podľa neho "samozrejme" vyvolávať podozrenia či pochybnosti. Podotýka však, že napokon je v rukách zastupiteľstva kto sa mu bude zodpovedať za hospodárenie v podniku, či riaditeľ, alebo členovia orgánov tejto spoločnosti.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo v utorok (18. 6.) vyhlásil, že procesu výberových konaní aj samotného výberu prvých navrhnutých osôb úplne dôveruje. Deklaruje, že nové vedenie mesta pripravilo jasné pravidlá viackolového výberu, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, do výberových komisií boli oslovení odborníci a že samospráva informovala o postupe celého procesu transparentne. "Myslím si, že aj verejnosť nášmu spôsobu výberu dôverovala, keďže sa do výberových konaní prihlásilo viac ako 100 uchádzačov," spresnil Vallo. Záverečné kolo výberu s odporúčanými kandidátmi bolo podľa jeho slov otvorené a okrem mestských poslancov sa na ňom mohla zúčastniť aj verejnosť, ktorá mohla tiež klásť kandidátom otázky. "Trúfam si povedať, že takto transparentný výber na riadiace pozície v mestských podnikoch sa v Bratislave doteraz neuskutočnil," tvrdí Vallo.



Priznáva však, že akýkoľvek výber, aj ten najtransparentnejší, sa raz stane predmetom spochybňovania. "To je fakt, ktorému sa nedá vyhnúť a, samozrejme, že sme s tým počítali," podotkol. Aby nevyšli v ústrety tlakom na možné ovplyvnenie členov výberových komisií, podľa primátora postupovali celý čas otvorene a striktne podľa pravidiel schválených mestskými poslancami. "Nebudem sa ako primátor vyjadrovať k jednotlivým kandidátom, prečo boli do záverečného kola vybratí práve títo, a prečo nie iní. Sám som bol mimo celého procesu, ktorý bol v plnej zodpovednosti výberových komisií. Nepochybujem o tom, že si svoje rozhodnutia jednotlivé komisie a jej členovia vedia zdôvodniť," vyhlásil Vallo. Definitívne o nových šéfoch mestských spoločností rozhodnú mestskí poslanci.