< sekcia Regióny
Kaliňák:Výstavba nemocnice v Prešove by mohla pokračovať budúci týždeň
Šéf rezortu obrany podotkol, že v prípade výstavby nemocnice naďalej dôveruje riaditeľovi Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a koordinátorovi projektu Marianovi Križkovi.
Autor TASR
Bratislava/Prešov 3. júna (TASR) - V prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas stredajšieho tlačového brífingu. Predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať budúci týždeň.
Kaliňák priblížil, že súd nariadil v rámci predbežného opatrenia umožniť doterajšiemu zhotoviteľovi urobiť si vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie. Nové konzorcium preto momentálne preberá stavenisko a postupne začne so samotnou výstavbou.
Minister si zároveň nemyslí, že by stavebný dozor v prvej fáze výstavby pochybil. „Vďaka nim sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka nim sme neprevzali nekvalitne urobenú prácu, a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu, čo je predmetom teraz tej dohody. Keď miera intenzity nekvalitnej práce prekročila rámec, keď sme mohli odstúpiť od zmluvy, tak sme od zmluvy odstúpili,“ ozrejmil Kaliňák.
Šéf rezortu obrany podotkol, že v prípade výstavby nemocnice naďalej dôveruje riaditeľovi Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a koordinátorovi projektu Marianovi Križkovi. Je tiež presvedčený, že prvá súťaž na výstavbu nemocnice bola nastavená dobre.
Kaliňák ozrejmil, že nemocnica by mala slúžiť aj pre Maďarsko a Poľsko v prípade rozšírenia vojnového konfliktu. Výstavbou sa tak má posilniť východné krídlo NATO. „Žiadna takáto nemocnica na východnom krídle vlastne nie je v úrovni ROLE 4, a preto v prípade, keby bola vojna, čo všetci dúfame, že nikdy nebude, ale bohužiaľ na obranu musíte byť pripravení, tak táto nemocnica by slúžila pre všetkých, ktorí sú v dosahu nejakých 500 kilometrov,“ doplnil Kaliňák s tým, že aj z tohto dôvodu chcú nemocnicu postaviť rýchlo. Rezort chce výstavbou nemocnice takisto využiť nárast finančných prostriedkov na ministerstve obrany na projekty, ktoré budú všeobecne prospešné.
Kaliňák priblížil, že súd nariadil v rámci predbežného opatrenia umožniť doterajšiemu zhotoviteľovi urobiť si vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie. Nové konzorcium preto momentálne preberá stavenisko a postupne začne so samotnou výstavbou.
Minister si zároveň nemyslí, že by stavebný dozor v prvej fáze výstavby pochybil. „Vďaka nim sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka nim sme neprevzali nekvalitne urobenú prácu, a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu, čo je predmetom teraz tej dohody. Keď miera intenzity nekvalitnej práce prekročila rámec, keď sme mohli odstúpiť od zmluvy, tak sme od zmluvy odstúpili,“ ozrejmil Kaliňák.
Šéf rezortu obrany podotkol, že v prípade výstavby nemocnice naďalej dôveruje riaditeľovi Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a koordinátorovi projektu Marianovi Križkovi. Je tiež presvedčený, že prvá súťaž na výstavbu nemocnice bola nastavená dobre.
Kaliňák ozrejmil, že nemocnica by mala slúžiť aj pre Maďarsko a Poľsko v prípade rozšírenia vojnového konfliktu. Výstavbou sa tak má posilniť východné krídlo NATO. „Žiadna takáto nemocnica na východnom krídle vlastne nie je v úrovni ROLE 4, a preto v prípade, keby bola vojna, čo všetci dúfame, že nikdy nebude, ale bohužiaľ na obranu musíte byť pripravení, tak táto nemocnica by slúžila pre všetkých, ktorí sú v dosahu nejakých 500 kilometrov,“ doplnil Kaliňák s tým, že aj z tohto dôvodu chcú nemocnicu postaviť rýchlo. Rezort chce výstavbou nemocnice takisto využiť nárast finančných prostriedkov na ministerstve obrany na projekty, ktoré budú všeobecne prospešné.