Kalinkovo uzavrelo zmluvu na rozšírenie a prestavbu základnej školy

Bratislava/Kalinkovo 9. marca (TASR) – Rozšírenie kapacity a prestavbu základnej školy (ZŠ) v obci Kalinkovo v okrese Senec zrealizuje spoločnosť EUROPROJEKTDS-PLUS. Vyplýva to zo zverejneného výsledku verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a zmluvy o dielo.



Hodnota zákazky vygenerovanej v súťaži je 1.541.993 eur s DPH, obec na financovanie použije eurofondy. "Súčasťou projektu bude vytvorenie šiestich nových kmeňových tried a jedna špecializovaná učebňa. Súčasná prevádzka materskej školy v budove bude presunutá do iných priestorov," približuje samospráva.



Práce majú byť podľa zmluvy zverejnenej na webe obce dokončené do 16 mesiacov od odovzdania staveniska.