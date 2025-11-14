Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kalná nad Hronom pripravuje rekonštrukciu lodenice

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Pôvodný starý objekt lodenice by mal po rekonštrukcii poskytnúť celoročné rekreačné a športové využitie pre desať až 14 osôb.

Autor TASR
Kalná nad Hronom 14. novembra (TASR) - Obec Kalná nad Hronom v okrese Levice pripravuje v spolupráci s Vodáckym klubom Hron rekonštrukciu objektu lodenice. Samospráva vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky je 398.291 eur, uvádza sa v oznámení zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 28. novembra.

Pôvodný starý objekt lodenice by mal po rekonštrukcii poskytnúť celoročné rekreačné a športové využitie pre desať až 14 osôb. Budúcimi prevádzkovateľmi objektu lodenice bude obec Kalná nad Hronom ako investor a Vodácky klub Hron.
