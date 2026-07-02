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Kalná nad Hronom pripravuje výstavbu bytových domov
Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) už zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.
Autor TASR
Kalná nad Hronom 2. júla (TASR) - Obec Kalná nad Hronom v Levickom okrese pripravuje výstavbu nových bytových domov. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) už zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 3.988.899,63 eura. Projekt počíta s výstavbou troch bytových domov v Kalnej nad Hronom. „Cieľom je výstavba 32 bytových jednotiek bežného štandardu,“ konštatuje sa vo vestníku ÚVO.
Obstarávané nájomné byty musia spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. „Súčasťou realizácie diela je aj vykonanie búracích prác, návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovým domom,“ píše sa v súťažných podmienkach.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 3.988.899,63 eura. Projekt počíta s výstavbou troch bytových domov v Kalnej nad Hronom. „Cieľom je výstavba 32 bytových jednotiek bežného štandardu,“ konštatuje sa vo vestníku ÚVO.
Obstarávané nájomné byty musia spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. „Súčasťou realizácie diela je aj vykonanie búracích prác, návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovým domom,“ píše sa v súťažných podmienkach.