Festival Zemplínske lakocinky prilákal na Šíravu tisíce návštevníkov
Autor TASR
Kaluža 6. októbra (TASR) - Festival Zemplínske lakocinky, ktorý sa konal cez víkend v rekreačnej oblasti Kaluža na Zemplínskej Šírave, podľa organizátorov prilákal niekoľko tisíc návštevníkov. Ponúkol chute zemplínskej, maďarskej, rusínskej, rómskej aj ukrajinskej kuchyne. Ako TASR informoval riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Dolný Zemplín Tibor Tabak, podujatie sa môže stať stabilnou súčasťou jesenného kalendára cestovného ruchu v regióne.
„Dúfame, že vydarený festival Zemplínske lakocinky sa stal symbolom jesennej pohostinnosti regiónu a základom novej tradície, ktorú chceme v budúcnosti rozvíjať. Zároveň nám pomohol preklenúť medzisezónu,“ zhodnotil Tabak.
Na festivale sa uskutočnila aj verejná ochutnávka vín, ktoré boli ocenené v predchádzajúcej odbornej súťaži Víno Zemplín 2025. Na jednom mieste sa podávali holúbky, halászlé, guľaše, nalečníky, pirohy, lokše či pečené ryby. „Dúfame, že sme týmto podujatím dostali do povedomia slovenskej verejnosti aj menej známe pojmy, ktoré si zaslúžia svoje miesto v národnej gastronómii,“ zdôraznil Tabak.
Súčasťou programu bola aj súťaž vo varení zemplínskeho guláša. Do súťaže sa zapojili tímy z viacerých miest, porotu najviac zaujal guláš zo Strážskeho.
