Príprava kúpaliska v Kaluži na letnú sezónu je v plnom prúde

Kaluža 10. júna (TASR) – V obci Kaluža v okrese Michalovce začali s prípravou na letnú turistickú sezónu. Ako pre TASR uviedol starosta Marek Misár, okrem kosby verejných priestranstiev v týchto dňoch súčasne čistia a na prevádzku pripravujú aj vonkajšie kúpalisko.", s letnou sezónou by na kúpalisku chceli začať koncom mesiaca.Dovtedy je však podľa jeho slov potrebné bazén vypustiť, vyčistiť a vydezinfikovať ho, vyčistiť filtráciu, znova bazén napustiť, chlórovať ho a nastaviť zariadenie na dávkovanie čistiacich chemických prípravkov. Napokon z bazéna odoberú vzorky vody na jej posúdenie regionálnymi hygienikmi. Ako Misár dodal, s napúšťaním bazéna by chceli začať do dvoch týždňov.