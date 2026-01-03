< sekcia Regióny
Kalvárske súsošie v Hronovciach sa stalo národnou kultúrnou pamiatkou
Súsošie v obci Hronovce je situované pri ceste na južnom okraji obce v časti Čajakovo.
Autor TASR
Hronovce 3. januára (TASR) - Kalvárske súsošie Golgota v obci Hronovce v okrese Levice sa stalo na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR národnou kultúrnou pamiatkou. Do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu bola pamiatka zapísaná ako súbor piatich pamiatkových objektov - kríža s ukrižovaným Kristom, podstavca sochy Panny Márie, sochy Panny Márie, podstavca sochy sv. Jána Evanjelistu a sochy sv. Jána Evanjelistu, informovala Milada Oravcová z Pamiatkového úradu SR.
Súsošie v obci Hronovce je situované pri ceste na južnom okraji obce v časti Čajakovo. Pozostáva z troch sôch na podstavcoch. Ústredným motívom súsošia je kríž s ukrižovaným Kristom na hranolovom podstavci. Po jeho stranách sú sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu osadené na totožných podstavcoch.
Umelecko-historicky a výtvarne hodnotná architektonicko-sochárska kompozícia pochádza od neznámeho autora. Vznik súsošia je možné datovať na základe nápisu na podstavci kríža s vročením 1722. Nápis informuje okrem doby vzniku aj o konkrétnom donátorovi, ktorým bol András Karácsony. Súsošie bolo vybudované ako miesto vykonávania náboženských pobožností.
Nelogické vysoké osadenie sôch Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu vzhľadom na kríž poukazuje na možnosť sekundárnej kompozície súsošia. Originálna kompozícia diela bola pravdepodobne pozmenená a pôvodne súsošie mohli tvoriť tri kríže a nižšie umiestnené sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu.
Sochy súsošia predstavujú pomerne hodnotnú ukážku exteriérového diela sakrálneho sochárstva z 1. polovice 18. storočia v štýle baroka. Postavy sú stvárnené v tradičnom ikonografickom zobrazení so zmyslom pre realizmus a detail, hoci sú prepracované len z frontálnej strany a ukrižovaný Kristus pôsobí disproporčne.
Výtvarná hodnota súsošia spočíva v kvalitnej barokovej práci, použitom materiáli (pieskovec s oxidmi železa) a konštrukcii celkovej kompozície diela. Kríž s korpusom bol neodborne reštaurovaný pravdepodobne v 90. rokoch 20. storočia.
