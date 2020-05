Kam na výlet v obci Banka?

Banka 28. mája (Teraz.sk) - Možností, čo robiť alebo kam ísť je počas koronakrízy pre obyvateľov obce Banka a priľahlého okolia mnoho. Najlepšou je ísť si oddýchnuť a zrelaxovať svoje telo do prírody.



Počas mojich potuliek prírodou v čase najväčších vládnych opatrení, kedy bolo všetko zatvorené som stretával v prírode množstvo ľudí. Často sa stávalo, že parkovisko pod kopcom Ahoj bolo preplnené autami, ktoré tam zaparkovali turisti, aby sa išli prejsť na Ahoj. Smutné je, že sa ľudia z blízkeho okolia museli vyviesť autom priamo pod kopec a prejsť pár metrov, kde si sadli na chvíľu a následne odišli domov.



Stávalo sa mi, že som stretával aj turistov, ktorí brali turistiku ako prácu vlastných nôh na ceste z domova až do prírody. Čiže cestu si poctivo odšľapali na nohách, nie na pedáloch auta. Môžem povedať, že počas koronakrízy boli rušné časy v prírode na Ahoji od chvíľkových turistov. Po skončení prísnych vládnych opatrení parkovisko pod Ahojom zíva prázdnotou, ako aj samotný kopec Ahoj. Sem-tam sa nájdu turisti, ktorí ako aj pred koronakrízou, tak aj počas nej a aj po jej skončení budú poctivo chodiť na turistiku. Ostatok bohužiaľ vymenil turistické oblečenie a prírodu za mestské oblečenie a kávičky na terase. Povedal by som že pre prírodu to je lepšie.



Nasledovný text je venovaný miestam v okolí obce Banka, ktoré sa oplatí navštíviť pre ich jedinečnosť, krásu a využitie.



Obec Banka je malá dedinka pri kúpeľnom meste Piešťany, ktorá je obklopená krásnou prírodou, kde jestvujú miesta, ktoré lákajú turistov na opätovnú návštevu a relax v obklopení prírody. Za zmienku stojí Obrázková hora, kde turisti môžu vidieť na stromoch obrázky Panny Márie. V lokalite Obrázková hora sa nachádza novovybudovaný prístrešok, ktorý je štvorcového pôdorysu s rozmermi 3 x 3m. Turisti si v ňom môžu na malú chvíľu vydýchnuť, pretože je vzdialený len necelých 30 minút pešou chôdzou od najbližšej autobusovej zastávky. V blízkom okolí prístrešku preteká potôčik, ktorý v istej časti tvorí menšie jazierko, kde môžeme pozorovať mloky. Turisti, ktorí si zabudli zobrať zo sebou vodu na občerstvenie, nemusia zúfať, pretože necelých 20 metrov od prístrešku vyteká prameň, ktorý dostatočne poslúži ako zdroj pitnej vody.



Turisti sa z Obrázkovej hory môžu dostať po značkách na kopec Ahoj, ktorý je vo výške 352m. n .m. Vrch Ahoj ponúka turistom nádherný výhľad na okolité dediny, mestá a vodnú plochu Sĺňava. Za vyhovujúcich podmienok je vidieť až tak ďaleko, ako oko dovidí. Vrch Ahoj slúži nielen na turistiku, ale aj na rôzne atrakcie alebo voľnočasové aktivity, ako napríklad Skigrass čiže lyžovanie na tráve, na pokorenie cyklistických dráh, Bikepark-u Ahoj, ktoré miestami pripomínajú húsenkovú dráhu a kopec iných.



Turisti sa z kopca Ahoj môžu presunúť do dediny alebo pokračovať v turistike smerom na Sedlo Havran, kde po mierne náročnej turistike môžu zložiť kotvy a vydýchnuť si. Cez lesné cestičky sa dá dostať zo Sedla Havran k reštaurácii Furman, kde v jej areáli môžeme vidieť zvieratá ako napríklad: daniele, srnky, srncov, lane alebo jeleňov.



Z reštaurácie sa poľnou cestou môžeme presunúť na Červenú vežu. Cestou k Červenej veži nás sprevádza krásny výhľad na Obec Banka, Moravany nad Váhom, Piešťany, Ratnovce vodnú nádrž Sĺňava a okolitú prírodu.



Dorazením do lokality Červenej veže sa túra končí. Touto túrou sme obišli celú obec Banka po jej Obvode.