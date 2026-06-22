< sekcia Regióny
Kam sa ponáhľala? Vodička prekročila v obci rýchlosť o 47 km/h
Zadržali jej vodičský preukaz.
Autor TASR
Diviaky nad Nitricou 22. júna (TASR) - Vodička osobného auta v Diviakoch nad Nitricou (okres Prievidza) prekročila maximálnu povolenú rýchlosť o 47 kilometrov za hodinu (km/h). Policajti jej udelili pokutu. Keďže ju nezaplatila na mieste, zadržali jej vodičský preukaz. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Šesťdesiatjedenročnú ženu zastavili a kontrolovali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitrianske Rudno v časti obce Ješkova Ves. „Vodička išla v obci, kde je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h, rýchlosťou až 97 km/h,“ uviedla polícia.
Za porušenie policajti vodičku riešili v blokovom konaní pokutou vo výške 400 eur, keďže ju na mieste neuhradila, policajti jej zadržali vodičský preukaz.
„Tento úsek cesty sa nachádza približne štyri kilometre od miesta, kde došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol ľudský život,“ podotkla polícia.
Neprimeraná rýchlosť podľa nej výrazne skracuje čas na reakciu a predlžuje brzdnú dráhu, vodič tak môže prísť o rozhodujúce sekundy, ktoré často rozhodujú o živote a zdraví.
Šesťdesiatjedenročnú ženu zastavili a kontrolovali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitrianske Rudno v časti obce Ješkova Ves. „Vodička išla v obci, kde je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h, rýchlosťou až 97 km/h,“ uviedla polícia.
Za porušenie policajti vodičku riešili v blokovom konaní pokutou vo výške 400 eur, keďže ju na mieste neuhradila, policajti jej zadržali vodičský preukaz.
„Tento úsek cesty sa nachádza približne štyri kilometre od miesta, kde došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol ľudský život,“ podotkla polícia.
Neprimeraná rýchlosť podľa nej výrazne skracuje čas na reakciu a predlžuje brzdnú dráhu, vodič tak môže prísť o rozhodujúce sekundy, ktoré často rozhodujú o živote a zdraví.