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Kam sa ponáhľala? Vodička prekročila v obci rýchlosť o 47 km/h

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Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

Zadržali jej vodičský preukaz.

Autor TASR
Diviaky nad Nitricou 22. júna (TASR) - Vodička osobného auta v Diviakoch nad Nitricou (okres Prievidza) prekročila maximálnu povolenú rýchlosť o 47 kilometrov za hodinu (km/h). Policajti jej udelili pokutu. Keďže ju nezaplatila na mieste, zadržali jej vodičský preukaz. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.

Šesťdesiatjedenročnú ženu zastavili a kontrolovali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitrianske Rudno v časti obce Ješkova Ves. „Vodička išla v obci, kde je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h, rýchlosťou až 97 km/h,“ uviedla polícia.

Za porušenie policajti vodičku riešili v blokovom konaní pokutou vo výške 400 eur, keďže ju na mieste neuhradila, policajti jej zadržali vodičský preukaz.

„Tento úsek cesty sa nachádza približne štyri kilometre od miesta, kde došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol ľudský život,“ podotkla polícia.

Neprimeraná rýchlosť podľa nej výrazne skracuje čas na reakciu a predlžuje brzdnú dráhu, vodič tak môže prísť o rozhodujúce sekundy, ktoré často rozhodujú o živote a zdraví.


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