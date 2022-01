Kameňany chcú vodovod, podzemné vody sú podľa starostu znečistené

Kameňany 4. januára (TASR) – Obec Kameňany v okrese Revúca chce vybudovať svoj vlastný vodovod. V súčasnosti obyvatelia obce získavajú vodu zo studní, tá je však podľa starostu obce Erika Vranku dlhodobo znečistená a je potrebné ju prevárať.



"Obec potrebuje vodovod, keďže tu máme podzemné vody znečistené ešte vplyvom poľnohospodárskej výroby, napríklad dusičnanmi," vysvetlil pre TASR Vranka. Ako dodal, v minulosti boli vypracované projektové dokumentácie na kanalizáciu i vodovod, no nebolo možné zrealizovať obe zákazky. Vybudovaním vodovodu sa tak samospráva zaoberá už takmer dve desaťročia.



Podľa starostu sa obec chcela prvotne napojiť na okolité, už existujúce vodovody. Ukázalo sa však, že tie by pre nedostatočný tlak nedokázali vodu doviesť až do Kamenian. Alternatívou preto ostáva vybudovanie vlastného vodovodu, ktorý by vodu čerpal z miestneho prírodného zdroja. „Máme ho otestovaný, kvalita vody je výborná,“ poznamenal Vranka s tým, že voda by do obce mala byť vedená gravitačne.



Samospráva už na vybudovanie obecného vodovodu vyhlásila i verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky dosahuje takmer 4,2 milióna eur. Po vysúťažení dodávateľa sa obec bude uchádzať o dotáciu, v prípade úspechu plánuje spoluúčasť na realizácii projektu financovať krátkodobým úverom.