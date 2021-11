Kameňany získali vyše 510.000 eur na výstavbu novej materskej školy

Kameňany 19. novembra (TASR) – Obec Kameňany v okrese Revúca získala na výstavbu novej materskej školy (MŠ) nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 510.000 eur. Ako pre TASR priblížil starosta obce Erik Vranka, s výstavbou by chceli začať začiatkom budúceho roka.



V Kameňanoch majú aktuálne škôlku zriadenú v obecnom rodinnom dome, navštevuje ju približne dvadsiatka detí. "Máme 840 obyvateľov, z toho je 60 detí vo veku od troch do šiestich rokov, ktoré by mohli chodiť do materskej školy. Púšťali sme sa do tohto projektu, aby sme poskytli možnosť navštevovať materskú školu všetkým deťom," vysvetlil starosta.



V novostavbe MŠ by mali vzniknúť tri triedy s celkovou kapacitou približne 60 žiakov. Budova bude mať i vlastnú školskú jedáleň, tá by v budúcnosti mohla zabezpečovať stravu aj pre žiakov základnej školy. Samospráva aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, ak sa nevyskytnú žiadne problémy, s výstavbou by chceli začať v prvých mesiacoch budúceho roka.



Výstavba MŠ obci pomôže aj v ďalších projektoch, priestory súčasnej škôlky by v budúcnosti mohol využívať obecný úrad, ktorý aktuálne sídli v cirkevnom podnájme. "Išli by sme do vlastných priestorov. Budovu, ktorú využívame ako obecný úrad, by sme potom chceli spolu s cirkvou prerobiť na pamätný dom," prezradil Vranka.