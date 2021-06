Kameničana polícia z domu vykázala, vrátil sa so sekerou

Kamenica nad Cirochou 28. júna (TASR) – Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí 32-ročnému mužovi z obce Kamenica nad Cirochou v okrese Humenné, ktorý sa koncom uplynulého týždňa dobýjal do jedného z miestnych rodinných domov so sekerou v ruke. Robil tak aj napriek tomu, že ho polícia zo spoločného obydlia vykázala. O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Kameničan mal byť v čase udalosti pod vplyvom alkoholu. Búchal na vchodové dvere a svojmu otcovi, ktorý bol v dome, sa vyhrážal zabitím. "Takto sa správal napriek tomu, že už v dopoludňajších hodinách toho istého dňa spáchal priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, pri ktorom bol v zmysle zákona vykázaný zo spoločného obydlia. Išlo o dobu desiatich dní," ozrejmila Ligdayová s tým, že mužovo konanie vzbudilo u jeho otca obavu o svoj život. Privolaná policajná hliadka ho preto umiestnila do cely policajného zaistenia.



"Nakoľko svojím konaním maril výkon rozhodnutia orgánu verejnej moci, dopustil sa opakovaného protizákonného konania a zmaril vykázanie zo spoločného obydlia, bol povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania spáchaného v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia," uzavrela Ligdayová.