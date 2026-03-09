< sekcia Regióny
Párik bocianov v Kamennom Moste dostal nové hniezdo
Autor TASR
Kamenný Most 9. marca (TASR) - Párik bocianov, ktorý od roku 2024 hniezdi v obci Kamenný Most v Novozámockom okrese, dostal nové hniezdo. V pondelok ho vyrobili a na novom elektrickom stĺpe osadili pracovníci spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD).
Staré hniezdo si bociany vybudovali na funkčnom elektrickom stĺpe, čo predstavovalo nebezpečenstvo pre vtáky a zároveň mohlo spôsobovať výpadky a iné problémy pri distribúcii elektriny. „Preto sme pristúpili k tomu, aby sa vytvorilo nové hniezdo na samostatnom stĺpe. V tomto prípade sme to mali jednoduchšie, pretože oproti starému hniezdu už stál stĺp. Ten sme vymenili za vyšší, 12-metrový a vysokopevnostný,“ povedal špecialista environmentu ZSD Lukáš Skurka.
Staré hniezdo bolo odstránené pomocou ťažkej techniky, podľa odborníkov môže vážiť 300 až 700 kilogramov. Na pôvodnom stĺpe bola osadená zábrana proti sadaniu, aby sa tam bociany opäť neusídlili, ale bezpečne sa zahniezdili v novom príbytku.
Na osadenom stĺpe bolo upevnené hniezdo, ktoré na pripravenej konštrukcii vyrobili pracovníci ZSD. „Túto sezónu robíme už tretie. Máme s tým skúsenosti, celkovo sme ich vyrobili a uložili niekoľko desiatok. Spolupracujeme pritom so štátnou ochranou prírody a s ornitológmi. Aj teraz tu máme dozor zo Štátnej ochrany prírody SR z Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, ktorý na to dohliada ako odborný garant,“ uviedol Skurka.
Nové hniezdo vytvorili pracovníci ZSD z konárov stromov, hliny a prírodnej výstelky. „Na vypletenie hniezda využívame konáre orezané v ochrannom pásme elektrického vedenia. Takto poslúžia dobrému účelu a neskončia v kompostovisku. Verím, že bociany sa v novom príbytku zahniezdia tak, ako sa to podarilo už viackrát,“ dodal Skurka.
V Kamennom Moste hniezdia jedince vyliahnuté v roku 2022. Podľa údajov na krúžkoch jeden z ich rodičov pochádza z neďalekej obce Chľaba a druhý z Hodetíc v Českej republike. V roku 2024 pár začal hniezdiť v obci Kamenný Most, no bez potomstva. V roku 2025 už vyviedol dve mláďatá.
„Pôvodne si chceli hniezdo postaviť na obecnú sirénu, ale to sme im nedovolili. Tak si našli miesto na elektrickom stĺpe pred obecným úradom, nad autobusovou zastávkou. To nebolo veľmi vhodné, preto sme požiadali o presťahovanie hniezda. V ZSD už o tomto probléme vedeli a hneď, ako to bolo možné, tak ho preložili,“ doplnil starosta obce Kamenný Most Ján Richtárik.
