Kamerové systémy na vyššiu bezpečnosť má 90 percent žilinských škôl

Žilina 15. januára (TASR) - Drvivá väčšina mestských škôl v Žiline, 90 percent, má zabudované vonkajšie aj vnútorné kamerové systémy. V reakcii na otázky k bezpečnostným opatreniam v školách to pre TASR uviedla Katarína Gazdíková z komunikačného odboru žilinskej radnice.



Do priestorov školy podľa Gazdíkovej púšťajú iba žiakov. Rodičia čakajú vo vestibule, návštevy vchádzajú iba ohlásené. "Školy majú aj kamerové telefóny, aby vychovávateľ videl, kto prišiel po dieťa, a neodovzdal ho cudzej osobe. Takisto majú pridelených štátnych policajtov, ktorých môžu a majú kontaktovať pri akýchkoľvek problémoch alebo podozreniach," vymenovala.



Pri vstupe je vo väčšine škôl vrátnica alebo pult s recepciou. "Nie všetky školy však majú financie na zaplatenie osoby na recepcii. Chýbajú im finančné prostriedky na úplné personálne obsadenie recepcie alebo vrátnice," poznamenala Gazdíková. Takisto im podľa jej slov chýbajú peniaze na stopercentné pokrytie priestorov kamerovým systémom a kamerovými telefónmi.



Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v centre Prahy. Slovenské ministerstvo vnútra informovalo, že sa pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. Gazdíková povedala, že mestské školy v Žiline sa chcú zapojiť do avizovaného bezpečnostného auditu a vítajú ho.