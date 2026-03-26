Kamerový systém v Nitre vlani zachytil stovky priestupkov i zločinov
Autor TASR
Nitra 26. marca (TASR) - Operátori mestského kamerového systému v Nitre v uplynulom roku zaznamenali spolu 874 udalostí. Ako uviedol náčelník mestskej polície (MsP) Erik Duchoň, najviac, celkovo 313, sa týkalo parkovania.
Mestskí policajti okrem toho na kamerách zachytili aj znečisťovanie verejného priestranstva, riešili škody na majetku i požívanie alkoholických nápojov na miestach, kde je to zakázané. „Pomocou kamerového systému bolo zaznamenaných aj 56 prípadov fyzického napadnutia, z toho 46 bolo na exponovanej Mostnej ulici,“ informoval Duchoň.
Ako doplnil, MsP aktívne spolupracuje aj s Policajným zborom. Záznamy mestských kamier pomáhali napríklad pri prešetrovaní rôznych priestupkov či porušení zákona v oblasti verejného poriadku, krádeží, výtržností, skládok odpadu, ale aj pri riešení dopravných nehôd.
Mestský kamerový systém aktuálne tvorí 56 otočných a 60 stacionárnych kamier. „Veľkým prínosom je zaobstaranie novej kamery, ktorá je kombináciou jednej otočnej kamery a štyroch statických kamier. Vzhľadom na to je v súčasnosti celý priestor Svätoplukovho námestia a Kupeckej ulice v úplnom centre Nitry monitorovaný 24 hodín denne,“ skonštatoval Duchoň.
Podľa jeho slov sa bezpečnostné kamery osvedčili na zhotovovanie dôkazov pri zistenej trestnej a priestupkovej činnosti aj pri identifikácii jej páchateľov. Postupne však bude potrebné celý systém modernizovať. „Naším zámerom je v krátkej budúcnosti skvalitniť vysokorýchlostný kamerový systém výmenou dožívajúcich kamier za digitálne IP kamery. Kamery, ktoré boli inštalované v minulosti, dnes nevyhovujú požiadavkám na stotožnenie tváre páchateľov, evidenčných čísiel motorových vozidiel, predovšetkým za zhoršených podmienok v noci, za šera, prípadne počas hmly,“ doplnil Duchoň.
