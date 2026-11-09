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Kamerový systém v uliciach Novej Bane má osem nových bodov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Radnica zároveň avizuje, že pokračuje v príprave ďalšieho rozširovania systému.

Autor TASR
Nová Baňa 9. novembra (TASR) - Kamerový systém v uliciach Novej Bane má osem nových bodov. Nové kamery pribudli v priebehu tohto roka na uliciach Nábrežná a Školská. Ako informovala miestna samospráva, ich umiestnenie vychádza z dlhodobej stratégie rozvoja bezpečnosti mesta. Zároveň avizuje, že v rozširovaní mestského kamerového systému chce pokračovať.

Nové kamery podľa samosprávy zabezpečujú monitorovanie frekventovaných a doteraz nepokrytých zón - najmä parkovacích plôch, verejných priestranstiev medzi bytovými domami a priľahlých komunikácií. Rozšírenie systému realizovalo mesto z vlastného rozpočtu.

Radnica zároveň avizuje, že pokračuje v príprave ďalšieho rozširovania systému. „Na rok 2027 bola podaná žiadosť o dotáciu prostredníctvom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rozšírenie mestského kamerového systému o ďalšie plánované kamerové body,“ uviedla s tým, že vybrané lokality zahŕňajú pokrytie hlavných vjazdov do mesta a tranzitných dopravných uzlov.
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