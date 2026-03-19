< sekcia Regióny
Kamerový systém v Žiline využíva prvky umelej inteligencie
Kamerový systém je nepretržite monitorovaný policajtmi zaradenými na operačnom stredisku Mestskej polície Žilina
Autor TASR
Žilina 19. marca (TASR) - Mesto Žilina v spolupráci s Energetickou spoločnosťou mesta Žilina (ESMŽ) modernizuje a postupne rozširuje sieť bezpečnostných a analytických kamier, ktoré využívajú prvky umelej inteligencie. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, nové technológie pomáhajú zvyšovať bezpečnosť vo verejnom priestore, predchádzať protiprávnej činnosti a zefektívňovať prácu mestskej polície.
„ESMŽ začala po prevzatí kamerového systému s jeho postupnou modernizáciou. Cieľom nebola len technická obnova zariadení, ale aj integrácia inteligentných technológií a efektívnejšia správa dátovej infraštruktúry. Momentálne je v meste nainštalovaných viac ako 160 bezpečnostných kamier vrátane tých s analytickými funkciami,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Bezpečnostné kamery slúžia predovšetkým na monitorovanie priestoru a zaznamenávanie udalostí. Analytické kamery dokážu vďaka umelej inteligencii analyzovať obraz v reálnom čase. „Systém dokáže napríklad rozpoznávať evidenčné čísla vozidiel, určiť ich typ a farbu či sledovať pohyb osôb a áut v priestore. Zároveň umožňuje počítať ľudí alebo vozidlá prechádzajúce vybranými miestami, zaznamenať zastavenie auta v zákaze parkovania, upozorniť na pád osoby alebo zachytiť pohyb divokej zveri. Získané údaje sa následne využívajú aj na tvorbu tzv. „heat máp“, ktoré zobrazujú koncentráciu pohybu ľudí alebo vozidiel v jednotlivých lokalitách,“ priblížila hovorkyňa s tým, že tieto dáta pomáhajú mestu lepšie plánovať dopravné riešenia či organizáciu verejného priestoru.
Kamerový systém je nepretržite monitorovaný policajtmi zaradenými na operačnom stredisku Mestskej polície Žilina, ktorí zároveň zabezpečujú jeho operatívne využívanie pri riešení incidentov v meste. „Jednou z priorít modernizácie žilinského kamerového systému je zvýšenie bezpečnosti v podchodoch. Kamery sú aktuálne umiestnené v podchodoch na Bratislavskej, podchode a podjazde na Kysuckej ulici aj v podchodoch Rondel a na železničnej stanici,“ dodala Ondrášová.
