Kamery v Prešove odhalili 311 podozrení z trestného činu

Prešov 9. novembra (TASR) – Za 20 rokov svojho fungovania kamery v meste Prešov odhalili 311 podozrení z trestného činu. Kamerový systém v súčasnosti pozostáva zo 78 kamier. Najväčší rozmach zaznamenal v posledných desiatich rokoch, keď bolo do systému pridaných 58 kamier. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Prvé z nich vážili viac ako päť kilogramov a boli na nich použité kvalitnejšie materiály, ako je to teraz. V súčasnosti váži otočná kamera menej ako dva kilogramy. Technika postupne prešla od analógu po digitál, od satelitného prenosu, televíznych káblov a antén až po optické vlákno, ktoré je najlepším spôsobom na prenos signálu," povedala Šitárová.



Prvá kamera bola umiestnená pred jedným z hotelov a druhá na ďalšom hoteli. Kamerový systém v meste sa rozvíjal podľa Šitárovej postupne. Najprv v uliciach centra, neskôr sa dostal aj na sídliská, kde vznikli chránené dielne, v ktorých operátori dodnes pomáhajú pri odhaľovaní protiprávnych konaní. Pracuje v nich 27 operátorov so zníženou pracovnou schopnosťou.



"Štatistiky ukazujú, že kamery v meste účinne pomáhajú pri odhaľovaní trestných činov, ale aj priestupkov. Na základe žiadostí od Policajného zboru vydala mestská polícia až 311 zaznamenaných udalostí, v ktorých išlo o podozrenie z trestného činu," skonštatovala Šitárová s tým, že kamery sú pravidelne servisované a postupne vymieňané za novšie modely, rovnako ako technika v operačných miestnostiach.



V roku 2018 bola vymenená najstaršia kamera monitorovacieho a kamerového systému, ktorá slúžila 18 rokov a snímala priestor pešej zóny spolu s parkom.