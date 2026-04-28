KAMIÓN HAVAROVAL: Prevážal tisíce kusov hydiny
V piatich kamiónoch bolo celkovo prepravovaných takmer 28.000 brojlerov, pričom v každom vozidle sa nachádzalo 5544 kusov hydiny.
Autor TASR
Topoľovka 28. apríla (TASR) - V kamióne, ktorý v utorok ráno havaroval na ceste medzi obcami Závadka a Topoľovka v okrese Humenné, sa nachádzalo 5544 kusov výkrmovej hydiny - brojlerov. Vozidlo bolo súčasťou konvoja piatich kamiónov, ktoré prevážali hydinu z michalovskej farmy do Poľska. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti.
Na miesto vyrazili veterinárni lekári Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Humenné, ktorí si na manipuláciu s veľkým množstvom hydiny vyžiadali pomoc kolegov z RVPS Michalovce. Do zásahu sa zapojili aj policajti, hasiči, pracovníci spoločnosti, z ktorej hydina pochádzala, a súkromný veterinárny lekár. Spoločne zabezpečujú triedenie zvierat a ich postupné vynášanie z miesta nehody.
„Živé kusy hydiny boli po posúdení zdravotného stavu a zhodnotení ich spôsobilosti na ďalšiu prepravu zamestnancami RVPS naložené do náhradného kamióna a budú smerovať na pôvodné miesto určenia,“ uviedli zo ŠVPS s tým, že uhynuté kusy budú zlikvidované v kafilérii.
V piatich kamiónoch bolo celkovo prepravovaných takmer 28.000 brojlerov, pričom v každom vozidle sa nachádzalo 5544 kusov hydiny. Podľa dostupných informácií sa jeden z kamiónov prevrátil v neprehľadnej zákrute. „Zásah záchranných a veterinárnych zložiek stále prebieha, pričom cieľom je čo najrýchlejšie odstránenie následkov nehody a obnovenie premávky v danom úseku a maximálna eliminácia možného utrpenia zvierat,“ dodali zo ŠVPS.
Na miesto vyrazili veterinárni lekári Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Humenné, ktorí si na manipuláciu s veľkým množstvom hydiny vyžiadali pomoc kolegov z RVPS Michalovce. Do zásahu sa zapojili aj policajti, hasiči, pracovníci spoločnosti, z ktorej hydina pochádzala, a súkromný veterinárny lekár. Spoločne zabezpečujú triedenie zvierat a ich postupné vynášanie z miesta nehody.
„Živé kusy hydiny boli po posúdení zdravotného stavu a zhodnotení ich spôsobilosti na ďalšiu prepravu zamestnancami RVPS naložené do náhradného kamióna a budú smerovať na pôvodné miesto určenia,“ uviedli zo ŠVPS s tým, že uhynuté kusy budú zlikvidované v kafilérii.
V piatich kamiónoch bolo celkovo prepravovaných takmer 28.000 brojlerov, pričom v každom vozidle sa nachádzalo 5544 kusov hydiny. Podľa dostupných informácií sa jeden z kamiónov prevrátil v neprehľadnej zákrute. „Zásah záchranných a veterinárnych zložiek stále prebieha, pričom cieľom je čo najrýchlejšie odstránenie následkov nehody a obnovenie premávky v danom úseku a maximálna eliminácia možného utrpenia zvierat,“ dodali zo ŠVPS.