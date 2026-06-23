Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Regióny

Kamión so stavebným materiálom zišiel z cesty, vodič utrpel zranenie

.
Na snímke kamión, ktorý zišiel z cesty. Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Hasiči pomohli naložiť vodiča do vozidla zdravotných záchranárov, nákladný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru.

Autor TASR
Kolárovice 23. júna (TASR) - Profesionálni hasiči z Bytče a zo Žiliny zasahovali v utorok popoludní pri dopravnej nehode v obci Kolárovice v okrese Bytča. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Kamión prevážajúci stavebný materiál zišiel podľa hasičov z cesty, pri nehode sa zranil jeho vodič.

Hasiči pomohli naložiť vodiča do vozidla zdravotných záchranárov, nákladný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru.

.

Neprehliadnite

Program MS v noci z utorka 23. na stredu 24. júna

Pred 20 rokmi uhynula rekordérka Harriet, davmi milovaná korytnačka

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie