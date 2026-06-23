< sekcia Regióny
Kamión so stavebným materiálom zišiel z cesty, vodič utrpel zranenie
Hasiči pomohli naložiť vodiča do vozidla zdravotných záchranárov, nákladný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru.
Autor TASR
Kolárovice 23. júna (TASR) - Profesionálni hasiči z Bytče a zo Žiliny zasahovali v utorok popoludní pri dopravnej nehode v obci Kolárovice v okrese Bytča. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Kamión prevážajúci stavebný materiál zišiel podľa hasičov z cesty, pri nehode sa zranil jeho vodič.
Hasiči pomohli naložiť vodiča do vozidla zdravotných záchranárov, nákladný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru.
Kamión prevážajúci stavebný materiál zišiel podľa hasičov z cesty, pri nehode sa zranil jeho vodič.
Hasiči pomohli naložiť vodiča do vozidla zdravotných záchranárov, nákladný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru.