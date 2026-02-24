Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
KAMIÓN V PRIEKOPE: Polícia riadi dopravu po nehode pri Sečovciach

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Po dopravnej nehode riadi polícia dopravu v jednom jazdnom pruhu.

Autor TASR
Dargov 24. februára (TASR) - Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde úsekom v smere od Sečoviec na Dargov v okrese Trebišov. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, vodič kamiónu tam zišiel z cesty do priekopy, kde sa vozidlo prevrátilo. Po dopravnej nehode riadi polícia dopravu v jednom jazdnom pruhu.

„U vodiča nebolo zistené požitie alkoholu,“ doplnila polícia. Z nákladného vozidla unikajú prevádzkové kvapaliny, na mieste zasahujú hasiči. K zrážke s iným vozidlom nedošlo a nehoda sa zaobišla bez zranení.


