Kamión vrazil do stĺpa s vedením, dve obce sú bez elektriny

Bratislava 13. marca (TASR) - Cesta medzi Ivankou pri Dunaji a Zálesím (okres Senec) je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná. Nákladné auto tam vrazilo do stĺpa s elektrickým vedením, čo spôsobilo výpadok elektrickej energie v dotknutých obciach. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



"Z doposiaľ nezistených príčin došlo nákladným vozidlom k nárazu do stĺpa s elektrickým vedením. K zraneniu osôb nedošlo. Alkohol u vodiča zistený nebol," konštatuje polícia.



Vodičov žiada, aby sa tomuto úseku vyhli. Odklon do okolitých častí obce zabezpečujú dopravní policajti, ktorých pokynmi by sa mali vodiči riadiť.