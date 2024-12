Kampaň Daruj štedrú večeru má pomôcť nasýtiť rodiny v núdzi

Košice 19. decembra (TASR) - Podporiť rodiny v núdzi na východnom Slovensku počas vianočných sviatkov je cieľom ôsmeho ročníka kampane Daruj štedrú večeru. Príspevky verejnosti budú venované rodinám v zlej finančnej situácii. Ako pre TASR uviedla Adriana Čurajová z občianskeho združenia (OZ) Dobré srdce - Good heart, zbierka má pomôcť zabezpečiť deťom počas prázdnin aspoň jedno teplé jedlo za deň.



OZ pomáha rodinám v núdzi celoročne. Školopovinné deti podporuje napríklad štipendijným programom. Kampaň Daruj štedrú večeru sa však viaže na každého člena rodiny. "Sú to rôzne zložené rodiny, väčšinou jednorodičovské, často s ťažkým ochorením rodiča, ktorý nie je schopný práce a rodina sa tak ocitne vo finančnej tiesni. Pomáhame aj mnohým vdovám s deťmi," povedala Čurajová s tým, že ide o bežné slušné rodiny, ktoré sa ocitli v neľahkej situácii.



Pripomenula, že počas roka sú schopní pomôcť približne 100 deťom. Vďaka charitatívnej zbierke sa im v priemere darí podporiť zhruba 500 ľudí. "Tie rodiny sú veľmi skromné a naozaj sú na tom tak zle, že príspevok bude použitý hlavne pre deti - keď už aj nie priamo na štedrú večeru, tak na teplé jedlo. Niektorým stredoškolákom uhrádzame školské obedy. Vyzbierané peniaze slúžia na to, žeby tú 'štedrú večeru' mali aj počas iných dní, aby sa mohli plnohodnotne najesť aj počas prázdnin a sviatkov," vysvetlila Čurajová.



Podľa jej slov niektorým pomáhajú roky, iným sa podarí dostať zo zlej finančnej situácie skôr. Stane sa tak napríklad po tom, ak deti vyrastú a môžu ísť brigádovať. "Potom povedia, že si už vedia vystačiť sami, aby sme pomohli ďalším, ktorí to potrebujú. To je pre nás veľká radosť," skonštatovala.



Zbierka Daruj štedrú večeru trvá do 6. januára 2025. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke OZ.